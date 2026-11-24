Un assegno da cinquemila euro per la Croce Azzurra di Almenno San Salvatore a sostegno delle attività di soccorso sanitario, trasporto e assistenza alla persona svolte da anni sul territorio. È uno dei risultati della Festa dello Sport di Gromlongo 2026, che ha destinato complessivamente 15.000 euro a tre realtà.

La consegna simbolica è avvenuta durante la serata organizzata dal direttivo del Gruppo sportivo per ringraziare i volontari. La loro disponibilità e il loro lavoro hanno permesso di raggiungere gli obiettivi dell’edizione, organizzata nel ricordo del giovanissimo Francesco Mazzoleni, strappato alla vita a soli 18 anni lo scorso 15 febbraio in un tragico incidente stradale a Barzana mentre rientrava da uno dei suoi allenamenti in bicicletta. Per la Croce Azzurra un sostegno concreto a servizi che rispondono ai bisogni dei cittadini, dall’emergenza sanitaria ai trasporti e all’assistenza.

Altri due assegni, sempre da 5.000 euro ciascuno, sono stati destinati al progetto “Io Corro con Te” e alla Parrocchia San Giovanni Battista di Palazzago. Il primo promuove l’inclusione delle persone con disabilità o fragilità attraverso lo sport ed è sostenuto dalla GoodShop Team, la squadra ciclistica nella quale militava proprio Francesco. Il contributo alla parrocchia servirà invece alla realizzazione dei nuovi campi sportivi dell’oratorio. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla famiglia Botti, titolare del ristorante La Palma 1914, per l’ospitalità e l’organizzazione della serata. La prossima Festa dello Sport di Gromlongo prenderà il via il 16 luglio 2027.

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