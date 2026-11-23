Due imprese su tre bergamasche si impegnano per ridurre il proprio impatto ambientale, ma solo una su tre lo comunica a clienti e comunità. È lo scarto più significativo che emerge dall’indagine sulla Sostenibilità condotta a ottobre 2026 da Confcommercio Bergamo, nell’ambito della ricerca “Sostenibilità nel terziario lombardo” sulle imprese del terziario del territorio.

Un primo punto di partenza del convegno “Il futuro non si spreca. Sostenibilità, benessere e nuove opportunità per le imprese”, l’appuntamento annuale promosso dall’associazione questo pomeriggio, a Moss: Punto di contatto, in via Bonomelli 9 a Bergamo.

“Per le nostre imprese la sostenibilità non è una scoperta recente, la praticano da anni. Manca il passo successivo, che è quello di saperla raccontare. Due imprese su tre fanno già qualcosa per l'ambiente, ma solo una su tre lo comunica a comunità, clienti e territorio- sottolinea Giulia Riccardi, responsabile Area Ambiente, Sicurezza, Qualità Confcommercio Bergamo-. E un impegno invisibile non genera fiducia. Il nostro compito è trasformare le buone pratiche in valore riconoscibile, perché oggi la scelta dei clienti passa anche da qui. Con formazione, strumenti digitali e più legame con il territorio, il terziario bergamasco può fare della sostenibilità un vantaggio competitivo, non un costo. Oggi vogliamo fare un passo in più verso il futuro, portando il messaggio anche tra le nuove generazioni, a partire dalle scuole. Per farlo ci accompagnerà Timmy, una mascotte che ama l’ambiente e la natura e vuole fare crescere e vedere sbocciare nuove idee e buone prassi ”.

Il convegno ha inoltre dato voce a tre testimonianze di valore, chiamate a portare modelli pratici ed esperienze già applicate con successo sul mercato. Dopo i saluti del presidente Confcommercio Bergamo Luciano Patelli, si parte dall’alta ristorazione, letta come modello di rigenerazione e valorizzazione di un territorio, con gli chef berbennesi Alex e Vittorio Manzoni del Ristorante Assonica di Sorisole, 1 stella Michelin.

Un racconto tra tradizione e innovazione, tra ricerca e stagionalità dettata dall’orto e ricerca di erbe spontanee con foraging. Spazio poi alla moda con Claudia Pievani, imprenditrice bergamasca, founder e ceo dell’azienda B Corp Miomojo, inserita da Forbes tra le cento donne più influenti d’Italia nel 2023. Il suo intervento, “E se il lusso fosse ancora tutto da inventare?”, propone una nuova idea di bellezza tra innovazione e responsabilità ed è pensato soprattutto per chi, nella moda, fa di estetica ed etica il cuore del proprio lavoro. Miomojo nasce nel 2012 con un paradigma d’impresa in cui profitto e impatto positivo siano inscindibili. Produce borse e piccoli accessori con alternative alla pelle come cactus, caffè, mele, olive, funghi e mais. La filiera è tutta italiana e per tutti i prodotti e materiali sono state completate analisi del ciclo di vita, che mostrano un impatto inferiore a quello della pelle.

Per pubblici esercizi e ristorazione, dove la sostenibilità passa dalla gestione del cibo, è stata presentata in anteprima Donometro, piattaforma digitale e app italiana che collega i locali con gli enti del Terzo Settore, per semplificare la donazione delle eccedenze alimentari e arrivare a zero sprechi, con un beneficio che ricade anche sul legame con la comunità locale. Ne ha parlato Giorgio Segrè, project manager di Sprecometro e Donometro. La App Donometro è sviluppata da Last Minute Market e dalla Campagna Spreco Zero come evoluzione dello Sprecometro. Se quest'ultimo misura e previene lo spreco, il Donometro lo riduce davvero, mettendo in contatto chi ha eccedenze con chi può ridistribuirle. L’App calcola infatti le emissioni di CO2 evitate, l'acqua risparmiata e il suolo preservato, con dati aggregabili per periodo, categoria alimentare e tipologia di esercente o ente. L’esercente non deve far altro che indicare i prodotti disponibili, gli orari di consegna e la propria posizione. L’ente indica i prodotti di cui ha bisogno, la frequenza e l'orario di ritiro. Ogni volta che l'esercente carica un prodotto, l'associazione più vicina riceve una notifica e, se accetta, organizza il ritiro. Il Documento di Trasporto viene generato in automatico e archiviato in digitale, a disposizione di entrambe le parti.

Le imprese premiate

Nel corso dell’evento (realizzato in collaborazione con gli Enti Bilaterali del territorio e con Unoenergy) si è tenuta inoltre la premiazione delle imprese più virtuose del 2026, con la consegna di un riconoscimento all’impegno per ambiente e sostenibilità. Da quest’anno accompagna la premiazione Timmy, una simpatica mascotte che nasce e pensa sostenibile, con idee in testa che germogliano e che non chiedono altro che di essere raccolte e dare frutti in futuro. La mascotte ideata da Eleonora Bonanomi dell’Ufficio Comunicazione Confcommercio Bergamo vuole parlare al futuro e diffondere idee sostenibili e piccole e grandi attenzioni anche alle nuove generazioni.

Sono 19 le imprese del commercio, turismo e servizi che si sono distinte per sostenibilità e adozione di prassi virtuose nel 2026.

In città:

Del Rosso Vernici (via Moroni 330), è uno storico colorificio specializzato nella produzione, personalizzazione e distribuzione di pitture e vernici per edilizia, industria e anticorrosione.

(via Moroni 330), è uno storico colorificio specializzato nella produzione, personalizzazione e distribuzione di pitture e vernici per edilizia, industria e anticorrosione. Irma srl (Via Ungaretti,22 E) La Castellana , attività alberghiera (hotel a 3 stelle) con residence.

(Via Ungaretti,22 E) , attività alberghiera (hotel a 3 stelle) con residence. LCT Management di Marco Locatelli (Via Gasperini, 109), specializzata in affittacamere e ospitalità extralberghiera.

di Marco Locatelli (Via Gasperini, 109), specializzata in affittacamere e ospitalità extralberghiera. Morgale di Roberto Amato, servizio di noleggio biciclette con consegna a domicilio e tour guidati di cicloturismo.

di Roberto Amato, servizio di noleggio biciclette con consegna a domicilio e tour guidati di cicloturismo. Punto Luce Srl , storica attività dal 1977, progetta illuminazione e offre soluzioni di design e illuminotecnica nello showroom in via Broseta 51/C.

, storica attività dal 1977, progetta illuminazione e offre soluzioni di design e illuminotecnica nello showroom in via Broseta 51/C. Power.it Srl ha sede in via Alessandro Noli 13 ed è attiva nella fornitura di energia elettrica e gas.

In provincia:

Bassini Arredi di Cividate al Piano (Via Ospedale, 21) dal 1985 si occupa di consulenza e progettazione di soluzioni di arredo d’interni (casa e ufficio).

(Via Ospedale, 21) dal 1985 si occupa di consulenza e progettazione di soluzioni di arredo d’interni (casa e ufficio). Barzasi Bici di Onore (Via Ongasoi, 118), startup bergamasca, nata nel 2024,di noleggio flotte e-bike per aziende, enti pubblici, hotel e attività turistiche. Fornisce bici elettriche rigorosamente made in Italy, personalizzabili in base alle esigenze del cliente e 100% sostenibili.

(Via Ongasoi, 118), startup bergamasca, nata nel 2024,di noleggio flotte e-bike per aziende, enti pubblici, hotel e attività turistiche. Fornisce bici elettriche rigorosamente made in Italy, personalizzabili in base alle esigenze del cliente e 100% sostenibili. Damiani Sport di Piazza Brembana (Via Ing. Sante Calvi) da oltre 40 anni si occupa di vendita di calzature, abbigliamento e articoli sportivi per adulti e bambini, principianti o professionisti dello sport.

(Via Ing. Sante Calvi) da oltre 40 anni si occupa di vendita di calzature, abbigliamento e articoli sportivi per adulti e bambini, principianti o professionisti dello sport. Dany sas di Danilo Bagattini di Azzano San Paolo (Via Meucci, 2), dal 1986 è attività di somministrazione di bevande in bar e caffetterie.

di Azzano San Paolo (Via Meucci, 2), dal 1986 è attività di somministrazione di bevande in bar e caffetterie. Fornoni Roberto Calzature , a Clusone in piazza Baradello 3, dal 1903 è una storica attività e impresa storica di vendita calzature, cui ha affiancato nel 2018 anche il servizio di noleggio, vendita e riparazione e-bike.

, a Clusone in piazza Baradello 3, dal 1903 è una storica attività e impresa storica di vendita calzature, cui ha affiancato nel 2018 anche il servizio di noleggio, vendita e riparazione e-bike. Frigogelo Srl di Azzano San Paolo, dal 1983 è l’azienda di riferimento a livello nazionale ed internazionale nel settore degli arredamenti su misura e delle macchine per il gelato artigianale.

di Azzano San Paolo, dal 1983 è l’azienda di riferimento a livello nazionale ed internazionale nel settore degli arredamenti su misura e delle macchine per il gelato artigianale. L'Oasi Più Srl di Villongo (via Donizetti 4/a), attività storica dal 1982, gelateria e laboratorio di produzione di gelato artigianale.

di Villongo (via Donizetti 4/a), attività storica dal 1982, gelateria e laboratorio di produzione di gelato artigianale. Macelleria Marchesi di Seriate (Corso Roma, 74), dal 1964 è specializzata nella vendita e selezione di carni selezionate, salumeria, piatti pronti a cuocere, gastronomia, oltre che enoteca con etichette di vini e birre, con servizio di asporto e consegna a domicilio.

di Seriate (Corso Roma, 74), dal 1964 è specializzata nella vendita e selezione di carni selezionate, salumeria, piatti pronti a cuocere, gastronomia, oltre che enoteca con etichette di vini e birre, con servizio di asporto e consegna a domicilio. Munsì di Zogno (via Cesare Battisti, 5), storica attività, dal 1949 si occupa di commercio al dettaglio di utensili per la casa, cristallerie e vasellame, articoli da regalo e bomboniere.

(via Cesare Battisti, 5), storica attività, dal 1949 si occupa di commercio al dettaglio di utensili per la casa, cristallerie e vasellame, articoli da regalo e bomboniere. Studio Leidi- Rock Agent di Treviolo (Via Marconi,42) agenzia di intermediazione immobiliare (vendita e affitto di immobili residenziali e commerciali).

di Treviolo (Via Marconi,42) agenzia di intermediazione immobiliare (vendita e affitto di immobili residenziali e commerciali). Vacchelli Adriano di Osio Sotto (Via Monte Grappa, 13), fiorista specializzato in composizioni (e divagazioni) floreali per eventi, allestimenti oltre che negozio con ampia selezione di piante e fiori recisi.

di Osio Sotto (Via Monte Grappa, 13), fiorista specializzato in composizioni (e divagazioni) floreali per eventi, allestimenti oltre che negozio con ampia selezione di piante e fiori recisi. Zatti Francesca del Panificio Pasticceria Zatti di Tavernola Bergamasca ( via Chiesa 1) è attivo dal 1849 ed è alla quinta generazione, con alle spalle oltre 170 anni di attività.

La ricerca. Il punto sulla sostenibilità tra le imprese del terziario bergamasche

Per le imprese del terziario la sostenibilità ha smesso di essere una questione di coscienza e si è trasformata in un criterio di scelta. È in base a questo che i clienti decidono dove entrare, cosa acquistare e di chi fidarsi. I numeri raccontano però un tessuto fatto di realtà radicate e di piccole dimensioni, per tre quarti microimprese e per oltre il 76% attive da più di trent’anni, che ha costruito la propria sostenibilità giorno dopo giorno, spesso sotto la spinta dei costi. Il 65,5% delle imprese intervistate ha adottato iniziative per ridurre l’impatto ambientale, con efficienza energetica ed economia circolare in testa.

Il 43,6% ha sostenuto veri e propri investimenti, in oltre quattro casi su dieci con il sostegno di contributi pubblici. Eppure solo il 32,7% comunica le proprie attenzioni e scelte quotidiane a supporto dell’ambiente, un altro 33% non lo fa ma vorrebbe farlo, un potenziale ancora inespresso per trasformare l’impegno in valore reputazionale. Per gli imprenditori, del resto, la sostenibilità pesa in media 5,65 su 10 nelle scelte d’acquisto dei clienti.

Sullo sfondo, il caro energia: nell’ultimo triennio il 92,7% delle imprese ha registrato rincari dell’elettricità e il 76,4% del gas. Quasi la metà (49,1%) ha risposto investendo in efficienza energetica, con risparmi nella maggior parte dei casi compresi tra il 5% e il 30%. Sul fronte delle prospettive, il 78,2% si dichiara favorevole al nucleare sostenibile e il 56,4% ritiene che l’intelligenza artificiale possa avere ricadute positive sulla sostenibilità aziendale, ma l’87,3% considera indispensabili percorsi formativi per utilizzarla in modo consapevole.

Sul piano sociale, il 43,6% adotta politiche di welfare aziendale e, tra queste, il 70,8% si appoggia agli Enti Bilaterali del Sistema Confcommercio. Alle istituzioni le imprese chiedono soprattutto contributi a fondo perduto e meno burocrazia; all’associazione, di farsi portavoce degli incentivi presso Regione, Camera di commercio e Governo e di affiancarle nell’accesso al credito.