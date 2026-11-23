Con l’arrivo delle festività natalizie, Sant’Omobono Terme accoglie anche per questo anno l’occasione per regalare a grandi e piccini l’esperienza indimenticabile di una bella pattinata sul ghiaccio. Già dallo scorso fine settimana, infatti, in piazza Nani Frosio, nel centro del paese, è stata allestita la pista di pattinaggio sul ghiaccio come lo scorso inverno.

Per tutto il periodo natalizio, fino al 17 gennaio, bambini, giovani e adulti si potranno divertire all’aria aperta, sfidando il freddo dell’inverno. Sarà aperta nei pomeriggi dei giorni feriali dalle 15.00 alle 19.00, il sabato dalle 15.00 alle 22.0 e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00. L’inaugurazione ufficiale avverrà sabato 28 novembre alle ore 16.00 con la presentazione di uno spettacolo sul ghiaccio ad opera di pattinatrici professioniste. In tale occasione verrà allestito un buffet per tutti i partecipanti.

La pista di ghiaccio è accessibile a tutti, pattinatori esperti o persone alla primissima esperienza. I pattini potranno essere noleggiati in loco, insieme ai simpaticissimi "pinguini" che aiuteranno i più piccoli ad affrontare la loro prima pattinata sul ghiaccio. Come lo scorso anno, è attiva una prevendita biglietti fino al 7 dicembre presso i negozi del paese, che permetterà di acquistare i biglietti al prezzo di 5 euro anziché 8 euro. Per info e prenotazioni contattare il numero 334.8080169.

“Dopo il successo dello scorso anno, siamo felici di riportare la pista di pattinaggio sul ghiaccio a Sant’Omobono Terme in occasione delle festività natalizie. La partecipazione di tante famiglie, ragazzi e visitatori registrata lo scorso anno ci ha indotto a riproporre un’iniziativa che ha animato il paese durante le festività natalizie e ha regalato a molti il piacere di ritrovarsi e di divertirsi insieme. E’ questa un’occasione che, come Amministrazione, vogliamo offrire per vivere al meglio il nostro paese anche nei mesi invernali e per regalare, anche a chi arriva da fuori, un motivo in più per vivere Sant’Omobono Terme e la bella Valle Imagna anche nei freddi periodi invernali. Ringrazio quanti hanno lavorato per rendere possibile questa nuova edizione e invito tutti a vivere, anche solo per una volta, la splendida esperienza del pattinaggio sul ghiaccio” dichiara l’assessore allo sport Michael Paris.

“La pista del ghiaccio presente al centro del paese vuole essere motivo di divertimento e di aggregazione per tutti, residenti e non residenti. In questo clima natalizio, visto il successo registrato lo scorso anno, riproponiamo con permanenza maggiore la pista del ghiaccio, certi di accontentare grandi e piccini, in un clima festoso e di aggregazione” commenta il sindaco Ivo Manzoni.