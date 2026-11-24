Un porto sicuro che rischia di essere spazzato dalle onde del profitto e di interessi più grandi della solidarietà, che non guardano e non si fermano di fronte a nessuno. Il Centro Santa Maria di Rilima, struttura che si occupa delle cure pediatriche nel cuore del Ruanda, sarà smantellato entro la fine dell’anno per far posto alla costruzione del nuovo circuito di Formula 1 che sorgerà nell’area.

Un destino che sembra segnato, come spiega Barbara Berlendis di Zogno, figlia di Rino Berlendis, fondatore del centro e della Fondazione Rilima Augere e scomparso lo scorso aprile a 88 anni. “Mio papà, alpino, ha iniziato ad andare in Africa a fine anni ’70, prima in Burundi e poi in Ruanda dove, nei decenni, ha realizzato un centro che si sviluppa su 80mila metri quadri in cui trovano posto una zona per accogliere i bambini orfani e una zona dedicata alle sale operatorie per operare bambini disabili o malati per via della malnutrizione. C’è anche uno spazio per l’accoglienza degli ospiti e così via, negli anni si è cercato di rendere autonome le persone locali, in modo da non dover essere sempre presenti”.

Il lavoro di una vita, anzi di più vite, destinato a finire presto: sotto il suono delle ruspe prima, del motore delle monoposto poi. “Da almeno un anno e mezzo, girava voce che il centro sarebbe stato smantellato per fare posto ad una nuova zona aeroportuale - spiega Barbara - non si è mai saputo niente di concreto fino a qualche mese fa, quando è arrivata la comunicazione di svuotare l’area per l’inizio dei lavori, in modo generico. Subito dopo, è uscita la notizia per cui lo spazio sarebbe stato usato per la nuova pista di Formula 1 e tutte le strutture annesse, come i resort per i turisti”. Il progetto prevede infatti la costruzione di un nuovo polo del motorsport, che dovrebbe entrare nel calendario del campionato motoristico nel prossimo decennio. Barbara è chiaramente sdegnata: “Il governo dice che loro sarebbero tenuti a ricostruire la struttura, perché è stato riconosciuto come ospedale d’eccellenza, ci è stato detto che lo faranno tra tre anni in una nuova località, ma di concreto non c’è nulla”.

La questione, spiega, è ancora più impellente. “Io ho deciso di muovermi: il governo può pure ricostruire la struttura, ciò che è assurdo è che avrebbero dovuto farlo prima, avevano già i loro progetti. I bambini sono stati riposizionati, ma la continuità avrebbe dovuto essere garantita”.

Di fronte agli eventi, la decisione di farsi sentire, cercando anche di coinvolgere chi è più vicino al mondo del motorsport: “Ho vissuto questa vicenda in prima persona, quindi ho cercato di fare ciò che mio papà avrebbe fatto e di sicuro non sarebbe stato zitto. Ho scritto una lettera per i giornali, sono stata contattata da un pilota di Formula 3 che fa video su YouTube e mi sostiene con l’obiettivo di arrivare a Lewis Hamilton, in quanto è una persona che si interessa di queste questioni e del sociale in generale”.

Barbara può contare su un sostegno trasversale. “La Curva Nord dell’Atalanta si era data da fare per il centro e anche loro si sono mossi, durante la partita contro l’Inter (di domenica 22 novembre ndr) hanno esposto uno striscione per appoggiare la causa: io punto il dito sul fatto che non sia stata garantita una continuità e il centro verrà comunque dismesso entro la fine dell’anno, non so davvero cosa potrà succedere. Intanto, cerco di portare l’attenzione sul problema, perché mi sembra incredibile che l’ospedale, definito d’eccellenza anche in Ruanda, potesse essere raso al suolo. Mia cugina ha deciso di aprire una petizione online, non so se servirà a qualcosa, ma intendo diffondere l’informazione”.

La perdita, per i locali in particolar modo, è enorme e non sono compensate in modo sufficiente. “In tutti questi anni, ci sono state tantissime persone che hanno contribuito al centro e altrettante che sono state aiutate in esso e ora, tutto d’un tratto, silenzio. Ci lavoravano 60 addetti, le persone del paese di Rilima sono state espropriate in cambio di somme ridicole, quindi ora non hanno dove andare e la realtà locale è in crisi. Il Ruanda è un Paese molto particolare, non so cosa potrebbe succedere: vediamo cosa capiterà e, nel caso, potremo andare avanti, io intanto voglio dare voce alla vicenda”.