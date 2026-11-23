Una serata decisamente diversa dal consueto per gli equipaggi delle Volanti della Polizia di Stato di Bergamo, che ieri si sono trovati a gestire una situazione del tutto inaspettata: dieci cavalli di grossa taglia liberi di vagare per le strade cittadine.

Gli animali sono stati intercettati in via Correnti e, dopo aver imboccato via Martinella in direzione di via Corridoni, rischiavano di raggiungere la viabilità stradale, creando pericolo per gli automobilisti e per la propria incolumità.

I poliziotti sono riusciti a indirizzarli verso la pista ciclabile che costeggia la linea TEB e, con pazienza e attenzione, a guidarli fino a un’area cani recintata, dove sono stati finalmente messi in sicurezza, evitando che tornassero sulla carreggiata.

Un intervento certamente fuori dall’ordinario, che ha richiesto prontezza, capacità di gestione e un pizzico di… abilità nel “condurre” un gruppo decisamente insolito, consentendo di scongiurare possibili incidenti e riportare la situazione alla tranquillità.

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