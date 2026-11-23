Hanno preso il via da oggi, lunedì 23 novembre, i lavori di messa in sicurezza dei cigli di valle lungo Via Brembilla, un intervento che riguarda il consolidamento della carreggiata e finanziato per 200 mila euro dal Ministero dell'Interno.

Il cantiere, partito appunto oggi, durerà fino al 31 dicembre 2026 (o comunque fino alla fine dei lavori) e prevede la chiusura del tratto di strada interessato in via Brembilla, nelle fasce orarie 8.00-12.00 e 13.00-18.00. È inoltre prevista la chiusura del parcheggio in località Cabigliè, lungo Via Brembilla, di fronte al civico 15, sempre a partire dal 23 novembre.

Si tratta di un primo step dei lavori che riguarderà la palificazione dell'area e il rifacimento del cordolo e del guard-rail. In primavera si passerà ad una seconda fase comprensiva di un nuovo asfalto.

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