Un quarto posto nella classifica, il terzo gradino del podio regionale assoluto e il titolo di campione regionale Under 23 di mezza maratona. Questo è l'ottimo bilancio di domenica 22 novembre per Francesco Tassi (primo da destra in foto), atleta classe 2005 di San Pellegrino Terme, tesserato per l'Atletica Vale Brembana, protagonista alla "Brescia Park Run" di domenica 22 novembre.

Sono, invece, Davide Copeta (Vanotti Running Team) e Silvia Frattini (Angolo Mountain Running) i campioni regionali assoluti. Il primo a tagliare il traguardo della 21,097 km maschile è Massimiliano Berti, alfiere del Sicilia Running Team, con 1h05:44: il primo lombardo all’arrivo è così Davide Copeta, secondo di giornata in 1h06:10 e campione regionale Assoluto. L’argento e il bronzo nel massimo Campionato Regionale sulla distanza vanno al terzo e al quarto al traguardo, rispettivamente Davide Bottarelli (GS Orobie) autore di 1h09:25 e appunto Francesco Tassi (Atl. Valle Brembana), che con 1h10:48 è pure campione regionale Promesse.

Sui 21,097 km della mezza maratona, il sanpellegrinese ha fermato il cronometro ad 1h, 10 minuti e 48 secondi, distinguendosi in una competizione resa particolarmente impegnativa dalle condizioni meteorologiche. La gara, partita dall'ingresso dello Stadio di Atletica Leggera e del nuovo Palaindoor di Brescia, nella zona di Sanpolino, si è svolta sotto una pioggia costante, con temperature basse e strade rese scivolose dall'acqua e dalle foglie cadute dagli alberi: "Ha piovuto tutta la mattina e, con le foglie a terra, era difficile correre. Allora, nelle curve bisognava prestare molta attenzione a dove appoggiare i piedi, evitando di scivolare o finire nelle pozzanghere. Nei tratti sterrati era complicato gestire la corsa e bisognava essere agili nel capire dove muoversi per non cadere e farsi male" ha raccontato Tassi.

Per Tassi la mezza maratona rappresenta una delle distanze più stimolanti. Una specialità nella quale sente di poter esprimere al meglio le proprie caratteristiche, soprattutto sul piano della resistenza: "La corsa prima di tutto è una passione. Mi fa stare bene con me stesso e ho trovato un equilibrio facendo sport e attività fisica ogni giorno, soprattutto attraverso discipline di resistenza come la corsa e la bicicletta. Condividere questa passione con altre persone, anche in una gara competitiva, è molto bello. Mi fa sentire tranquillo e libero mentalmente".

Prima della partenza, le aspettative erano alte, anche se il quarto posto assoluto ha rappresentato una soddisfazione importante: "Un risultato tra i primi cinque sarebbe stato grandissimo, ma sarei stato contento anche di entrare nella top 1o. Per il titolo regionale Under 23, invece, sapevo di poter inseguire questo traguardo". Proseguendo Tassi ha spiegato che la distanza dei 21 km non mette alla prova soltanto il fisico, ma anche la capacità mentale di continuare a spingere quando la fatica aumenta: "Devi visualizzare un obiettivo, che può essere il traguardo o un altro punto di riferimento, e procedere un passo alla volta. Quando tagli la linea d'arrivo e ti rendi conto di essere riuscita a resistere così a lungo, la soddisfazione è davvero grande".

Il percorso sportivo di Francesco è iniziato molto prima dei risultati ottenuti nella corsa: da bambino praticato diverse discipline tra cui calcio, basket, nuoto e tennis, per poi dedicarsi alla pallacanestro fino al termine delle scuole superiori, raggiungendo anche la Serie D. Da allora ha approfondito autonomamente gli aspetti legati all'allenamento e alla preparazione fisica, interessandosi anche alla letteratura scientifica e all'importanza di alimentazione, sonno e recupero. La scelta dell'Atletica Valle Brembana è nata anche dall'ammirazione per gli atleti che hanno rappresentato negli anni la società con sede a Zogno: "Ho sempre visto grandi atleti portare i colori della Valle Brembana e mi hanno ispirato. Anche adesso che faccio parte della società sono stimolato dai ragazzi che hanno voglia di imparare e crescere, dai più giovani a chi ha più esperienza e può darti consigli".

Oltre allo sport, Francesco frequenta il terzo anno di Medicine and Surgery all'Università di Pavia. Conciliare lezioni, studio e preparazione atletica richiede organizzazione e costanza, soprattutto nei periodi più intensi della carriera universitaria. Il suo metodo consiste nel pianificare ogni settimana, individuando gli spazi da dedicare all'attività fisica e quelli riservati allo studio, adattando gli impegni anche in base alla presenza di lezioni o sessioni d'esame: "È una bella sfida, perché a volte hai lezioni tutto il giorno e io ho sempre voglia di praticare attività fisica. Prima dell'inizio della settimana guardo tutti gli impegni universitari e preparo una tabella, così da sfruttare al meglio il tempo disponibile ed essere efficiente sia nello studio sia negli allenamenti".

Il titolo regionale conquistato a Brescia rappresenta una delle prime importanti soddisfazioni di un percorso ancora giovane, iniziato seriamente da circa due anni. Per Tassi, però, la corsa non è soltanto una questione di tempi e classifiche. È anche una metafora della vita, fatta di obiettivi da raggiungere, impegno quotidiano e capacità di affrontare le difficoltà. "Nell'atletica trovo una metafora di vita: seguire un obiettivo, che possa essere un tempo da raggiungere o una distanza da completare. Questo stimolo è importante anche al di fuori dello sport, perché mi aiuta a rimanere concentrato e a cercare di crescere come persona".

Uno sguardo e il futuro che unisce le due grandi passioni del giovane talento brembano: medicina e attività fisica. Il suo desiderio è infatti quello di diventare medico dello sport, mettendo le conoscenze acquisite all'università al servizio delle persone: "Vorrei riuscire a combinare queste due passioni per aiutare chi ha difficoltà o malattie, a ritrovare se stesso e a stare meglio attraverso l'attività fisica e uno stile di vita sano ed equilibrato. Vorrei aiutare le persone a vivere una vita più lunga e in salute".