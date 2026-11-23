Un collegamento più capiente e confortevole per raggiungere Bobbio Ski Area, in inverno come in estate. È l’obiettivo principale della nuova telecabina Barzio–Piani di Bobbio, realizzata da Imprese Turistiche Barziesi con un investimento complessivo di oltre 23 milioni di euro. Oggi, lunedì 23 novembre, l’inaugurazione alla presenza dell’assessore regionale all'Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi, e del sottosegretario alla Presidenza di Regione con delega a Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza.

"Un intervento importante - ha detto l'assessore Fermi -, è un segnale positivo della volontà di investire su una delle stazione sciistiche più comode per Monza Brianza, il Comasco e il Lecchese. Un punto di scuola sci molto vicino: il fatto che si sia investito nello sport e nell'attrattività, sia invernale che estiva, anche grazie all'aiuto di Regione Lombardia è per me un motivo di orgoglio".

“È un grande giorno di festa oggi per la Valsassina – gli ha fatto eco il sottosegretario alla Presidenza di Regione con delega a Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza -. Oggi abbiamo inaugurato un impianto nuovo e moderno, ancora più comodo per raggiungere le piste da sci. La Lombardia ha investito su questi compressori sciistici, ha investito sul patto territoriale che riguarda non soltanto la parte di di Bobbio ma anche l'impianto di Artavaggio che sarà il completamento di questo disegno per quanto riguarda il potenziamento turistico dell'alto piano".

Il nuovo impianto Doppelmayr sostituisce integralmente la precedente telecabina in funzione dal 1993. Le cabine da dieci posti offrono più spazio ai passeggeri e alle loro attrezzature; la maggiore capacità di trasporto permetterà di gestire meglio l’accesso al comprensorio anche nelle giornate di maggiore affluenza. Il progetto punta a migliorare il comfort di viaggio, la regolarità del servizio e l’efficienza del collegamento. L’impianto è inoltre predisposto per il servizio in orario serale e notturno, ampliando le possibilità di utilizzo di Bobbio Ski Area.

La linea supera un dislivello di circa 830 metri lungo un percorso inclinato di oltre 2,1 chilometri. Alla velocità di progetto di 6,5 metri al secondo, il tempo di percorrenza previsto è di circa 7 minuti e 11 secondi. L’impianto conta 16 sostegni e una fune del diametro di 62 millimetri.

“Per chi viene ai Piani di Bobbio, la giornata in montagna comincia già dalla partenza di Barzio - ha sottolineato Massimo Fossati, amministratore delegato di Imprese Turistiche Barziesi S.p.A. - Abbiamo voluto investire prima di tutto nella qualità del servizio: un accesso più comodo, una maggiore capacità di trasporto e un viaggio migliore per chi scia, per le famiglie e per chi frequenta la montagna anche d’estate. La nuova telecabina è una tappa importante, ma il nostro percorso di investimenti proseguirà”.

Imprese Turistiche Barziesi opera dal 1959 nello sviluppo e nella gestione degli impianti turistici del territorio. La nuova telecabina si affianca agli investimenti degli ultimi anni per il rinnovo degli impianti di risalita e il potenziamento dell’innevamento programmato. Guardando ai prossimi anni, ITB intende sviluppare ulteriormente l’offerta di Bobbio Ski Area. Tra gli interventi allo studio per sviluppare ulteriormente l'offerta figurano il rifugio presso la stazione a monte e il potenziamento degli impianti di risalita. Progetti che proseguono l’obiettivo di migliorare i servizi per gli ospiti e rafforzare l’attrattività del comprensorio.