Avevano appena consegnato i gioielli di casa a un uomo presentatosi come incaricato di un controllo, quando hanno capito di essere stati raggirati. Ma invece di limitarsi a denunciare l’accaduto, l’anziano e la sua badante hanno mantenuto i contatti con il sedicente carabiniere, convincendolo a mandare nuovamente il complice presso l’abitazione. Una mossa che, grazie all’intervento tempestivo delle Volanti della Polizia di Stato, ha permesso di individuare e bloccare il presunto autore della truffa, prima che potesse impossessarsi di altri beni.

È accaduto il 26 novembre a Bergamo. Gli agenti della Squadra Volante della Questura sono intervenuti in un’abitazione dopo la segnalazione di una truffa ai danni di un anziano. Secondo quanto ricostruito, la vittima e la badante erano state contattate telefonicamente da un uomo che si era qualificato come appartenente all’Arma dei Carabinieri. Con il pretesto di una presunta attività di verifica, il sedicente militare aveva convinto l’anziano a consegnare i gioielli custoditi in casa a un uomo presentatosi come perito.

Una volta consegnati i preziosi, i due si sono resi conto dell’inganno e hanno immediatamente contattato la Polizia di Stato. Nel frattempo, sono riusciti a riprendere i contatti con il falso carabiniere e, fingendo di avere a disposizione altri oggetti di valore, lo hanno convinto a far tornare il presunto incaricato.

Gli agenti, informati della situazione, hanno predisposto un servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione. Poco dopo, l’uomo si è effettivamente presentato nuovamente allo stabile, dove è stato riconosciuto dagli operatori. Alla vista della Polizia, ha tentato di scappare a piedi tra le vie circostanti, attraversando la strada e muovendosi tra le auto in transito, con grave rischio per la propria e altrui incolumità. Ne è nato un breve inseguimento, conclusosi con il raggiungimento e il blocco dell’uomo da parte degli agenti.

Privo di documenti, è stato accompagnato in Questura e identificato attraverso i rilievi fotodattiloscopici. Al termine degli accertamenti è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per truffa aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale. La vicenda dimostra quanto sia importante non lasciarsi intimidire e chiedere subito aiuto: la prontezza dell’anziano e della sua badante ha consentito agli agenti di intervenire in tempo, individuare il presunto responsabile e impedirgli di tornare in possesso di altri oggetti di valore.

La Polizia di Stato ricorda che nessun appartenente alle Forze dell’Ordine chiede denaro o gioielli per risolvere presunti problemi giudiziari, evitare arresti o verificare la posizione di un familiare. I truffatori fanno spesso leva sulla paura e sull’urgenza, fingendo situazioni di pericolo o problemi con la giustizia per indurre soprattutto le persone anziane a consegnare denaro e preziosi.

In caso di telefonate sospette o richieste di questo tipo, non bisogna consegnare nulla, interrompere la conversazione e chiamare subito il Numero Unico di Emergenza 112.