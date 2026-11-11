Zogno, il borgo di Castegnone rivive con l'arte antica dei Biligòcc

C’è una tradizione che a Castegnone di Poscante, a Zogno, si tramanda da generazioni e che ogni anno, con l’arrivo dell’autunno, torna a riunire la comunità: quella dei Biligòcc, le caratteristiche castagne essiccate e affumicate secondo un antico procedimento, frutto di un sapere contadino che racconta il rapporto profondo tra le persone e la montagna.

Domenica 15 novembre, dalle 10.00 alle 18.00, Castegnone torna a essere protagonista con la tradizionale Festa dei Biligòcc, un appuntamento che si inserisce nel calendario di Sapori&Cultura 2026, la rassegna promossa dal Comune di Zogno in collaborazione con VisitBrembo, dedicata alla valorizzazione delle tradizioni, dei prodotti e della cultura rurale del territorio.

Non sarà soltanto una festa dedicata a un prodotto tipico, ma un'occasione per entrare nel cuore di un borgo che conserva ancora oggi la memoria di antichi gesti e consuetudini. Per un'intera giornata Castegnone si animerà accogliendo turisti, visitatori e curiosi, offrendo loro la possibilità di riscoprire un patrimonio fatto di storia, persone, luoghi e saperi.

I Biligòcc: una tradizione che nasce dalla castagna - La protagonista della giornata sarà naturalmente la castagna, un tempo risorsa fondamentale per le famiglie delle contrade montane, alimento prezioso e ingrediente versatile, capace di garantire sostentamento durante i lunghi mesi invernali.

A Castegnone questa storia ha un nome speciale: i Biligòcc. La loro preparazione richiede tempo, pazienza e conoscenze tramandate di generazione in generazione. Le castagne vengono essiccate e affumicate attraverso un procedimento tradizionale che conferisce loro il caratteristico colore scuro e il sapore intenso e inconfondibile.

Un'arte antica che non rappresenta soltanto una tecnica di conservazione degli alimenti, ma custodisce un'intera cultura del vivere rurale: il lavoro condiviso, la collaborazione tra famiglie, i momenti trascorsi insieme durante la lavorazione e la convivialità che da sempre accompagna la castagna. È proprio questo legame tra prodotto, tradizione e comunità che la Festa dei Biligòcc vuole mantenere vivo e trasmettere anche alle nuove generazioni.

Un borgo da scoprire: case aperte, antichi mestieri e mercatino

Durante la giornata il borgo si trasformerà in un piccolo museo diffuso. Le porte di alcune abitazioni si apriranno ai visitatori, con ambienti allestiti per ricreare la vita di un tempo e raccontare gli antichi mestieri, gli strumenti di lavoro e le abitudini quotidiane delle famiglie contadine.

Un percorso suggestivo tra le vie della contrada, dove ogni angolo diventa occasione per conoscere la storia locale e immergersi nell'atmosfera di un passato ancora presente nella memoria degli abitanti. Non mancheranno il mercatino e i punti di ristoro, per vivere la festa con il piacere di stare insieme, incontrarsi e assaporare i prodotti del territorio. Una giornata in cui la comunità si fa accogliente e condivide con chi arriva il proprio patrimonio di tradizioni e conoscenze.

Le premiazioni dei concorsi

La Festa dei Biligòcc sarà anche l'occasione per dare spazio alla creatività e alla valorizzazione culturale della Valle Brembana, con le premiazioni di due iniziative della Biblioteca AlfaBeta in collaborazione con la Biblioteca comunale B. Belotti dedicate al territorio:

“La Valle Brembana in versi” , il concorso letterario che invita a raccontare attraverso la poesia i paesaggi, le tradizioni, le emozioni e l'identità della valle.

, il concorso letterario che invita a raccontare attraverso la poesia i paesaggi, le tradizioni, le emozioni e l'identità della valle. Il concorso rivolto alle scuole sui borghi della Valle Brembana, un progetto pensato per coinvolgere gli studenti nella conoscenza e nella riscoperta del patrimonio storico, culturale e architettonico dei paesi del territorio.

Due iniziative che, attraverso linguaggi e generazioni differenti, contribuiscono a mantenere vivo il legame con le proprie radici e a promuovere una maggiore consapevolezza del valore dei luoghi in cui viviamo.

Informazioni per raggiungere Castegnone - La Festa dei Biligòcc si svolgerà domenica 15 novembre, dalle ore 10.00 alle 18.00, a Castegnone di Poscante, frazione di Zogno. Per preservare il carattere del borgo e garantire una migliore gestione degli accessi, non sarà possibile raggiungere Castegnone direttamente in auto. I visitatori potranno arrivare: a piedi, percorrendo la strada di accesso o la suggestiva mulattiera; utilizzando il servizio navetta gratuito, con partenza dal campo sportivo di Poscante, dove sarà disponibile il parcheggio per le auto. La manifestazione è organizzata a cura delle Donne di Castegnone e dell'U.S. Poscante, con il coinvolgimento della comunità locale. Una festa che ogni anno rinnova un legame autentico con la propria storia e dimostra come le tradizioni possano diventare un'occasione di incontro, accoglienza e valorizzazione turistica. Perché i Biligòcc non sono soltanto un prodotto da assaggiare: sono una storia da conoscere, un sapere da custodire e una comunità da incontrare.