Violenza di genere e Codice Rosso: Procura e Carabinieri si incontrano a Sant’Omobono Terme

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, a Sant’Omobono Terme il 26 novembre, ore 20.30 presso la Sala Consiliare del Comune, è in calendario una serata aperta alla cittadinanza per parlare di prevenzione, tutela delle vittime e contrasto alla violenza. Un’iniziativa promossa dal Comune con la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri e della Procura della Repubblica di Bergamo.

"Portare il tema della violenza di genere al centro dell’attenzione della Comunità, offrendo ai cittadini l’opportunità di confrontarsi direttamente con chi, ogni giorno, è impegnato nella tutela delle vittime e nel contrasto a questi reati, rappresenta sicuramente un valore aggiunto per la piena consapevolezza di un problema che sempre più largamente affligge la nostra società. È questo l’obiettivo dell’incontro pubblico in programma giovedì 26 novembre alle ore 20.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Sant’Omobono Terme, che vedrà la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri e della Procura della Repubblica di Bergamo" fanno sapere dal Comune di Sant'Omobono.

Un appuntamento significativo non solo per la cittadina vallare, ma anche per l’intera Valle Imagna, dove per la prima volta viene promossa una serata dedicata specificamente alla violenza di genere e al Codice Rosso, con il coinvolgimento congiunto dell’Autorità Giudiziaria e dei Carabinieri. L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Sant’Omobono Terme in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nasce dalla volontà di sensibilizzare la popolazione su un fenomeno che continua a rappresentare una delle principali emergenze sociali.

Durante l’incontro si parlerà delle diverse forme di violenza, dei segnali che possono precedere situazioni di pericolo e delle difficoltà che spesso impediscono alle vittime di chiedere aiuto. Al centro della serata anche gli strumenti introdotti dalla normativa sul Codice Rosso, le misure di protezione e le modalità di intervento delle Forze dell’Ordine e dell’Autorità Giudiziaria.

La presenza del Sostituto Procuratore Dott.ssa Carlotta De Luca, in servizio presso la Procura della Repubblica di Bergamo, e del Luogotenente Vladimiro Tasso, in servizio presso il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Bergamo, permetterà di affrontare questi argomenti attraverso un approfondimento giuridico e operativo, offrendo ai partecipanti la possibilità di comprendere più da vicino come le istituzioni intervengano nella prevenzione e nel contrasto alla violenza domestica e di genere.

L’iniziativa vuole essere soprattutto un’occasione di sensibilizzazione e di dialogo, nella consapevolezza che riconoscere i segnali della violenza, conoscere i propri diritti e sapere a chi rivolgersi rappresentino i primi passi per rompere il silenzio e favorire l’aiuto e la tutela delle vittime. Con questo importante appuntamento, aperto a tutti, l’Amministrazione Comunale vuole offrire un’occasione in più per approfondire un problema che non è solo “privato” o “personale”, ma che rappresenta una gravissima violazione dei diritti umani, contro la quale ognuno deve combattere e agire diffondendo il più possibile ogni conoscenza per assicurare le diverse possibilità di tutela.