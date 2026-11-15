Ornica, 23enne inglese precipita per 20 metri: ancora in terapia intensiva

È una ragazza inglese di 23 anni la persona precipitata per circa 20 metri ieri, sabato 14 novembre, lungo un tratto impervio ai piedi del Pizzo Paradiso e ricoverata in gravi condizioni (lesioni interne) al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La giovane donna si trova anche oggi, domenica 15 novembre, in terapia intensiva con prognosi riservata.

L'allarme era scattato intorno alle 13.20 dai compagni di escursione della 23enne, lungo il sentiero 106, chiamato anche sentiero del Diavolo. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, impegnato nelle operazioni di recupero e nelle attività di assistenza.

Insieme alla giovane anche altri cinque ragazzi, illesi ma sotto shock: due spagnoli, due francesi e un italiano, tutti studenti universitari a Milano. Secondo le prime ricostruzioni la ragazza sarebbe inciampata finendo per precipitare davanti ai cinque amici, che non sono riusciti ad aiutarla.

Le operazioni sono risultate particolarmente complicate ieri per via della scarsa visibilità causa nebbia e della rete telefonica nella zona, che ha reso difficili le comunicazioni tra gli escursionisti e le squadre impegnate nell'intervento.

A supporto dell'elisoccorso sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino e speleologico, con il coinvolgimento delle stazioni di Morbegno e della Val Brembana.