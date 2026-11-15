Cin cin al Museo del Falegname: in centinaia a degustar vini bergamaschi con Wine & Friends

Ieri pomeriggio, sabato 14 novembre, al Museo del Falegname Tino Sana di Almenno San Bartolomeo, grande debutto con centinaia di visitatori all'evento di valorizzazione del vino bergamasco West Bergamo Wine & Friends promosso dalla Pro Loco Almenno in collaborazione con il museo.

Presenti all'inaugurazione di ieri diverse autorità, tra cui l'onorevole Rebecca Frassini, i consiglieri regionali Giovanni Malanchini, Alberto Mazzoleni e Ivan Rota, il direttore di Confagricoltura Enzo Ferrazzoli e di Coldiretti, Andrea Longaretti. L'evento prosegue oggi, domenica 15 novembre, dalle ore 15 alle 21.

I percorsi di degustazione, senza obbligo di alcuna prenotazione, saranno disposti sui tre livelli del Museo. Oggi alle ore 16 ci sarà anche la presentazione del libro "Lievitati fatti in casa" di Alessandro Nadir Begnis. Ad accompagnare gli assaggi dei prodotti dei 30 produttori bergamaschi selezionati che rappresentano più di 150 ettari di vigneti bergamaschi, sarà disponibile una gustosa area food con i piatti della tradizione bergamasca.

“Abbiamo il dovere di valorizzare le nostre tradizioni come quelle della viticoltura e dell’enologia, tradizioni che garantiscono la cura e presidio del territorio, tutela dell’ambiente e recupero di terreni – afferma Pietro Rota, presidente della Pro Loco Almenno – Siamo fortunati, nel nostro territorio nascono dei grandissimi vini: questo evento vuole proprio farli conoscere e metterli in mostra per portare valore ad un grande territorio e far conoscere appunto i suoi ottimi frutti"

“Qui si racconta di legno, si racconta di botti in legno e del loro uso. Attendiamo con motivata convinzione questa Quinta edizione, per mostrarvi le collezioni e far parlare i produttori con le loro degustazioni – afferma Aurora Sana, Presidente del Museo del Falegname Tino Sana – E’ un piacere ospitare nuovamente questo evento. Sempre grazie a Pietro Rota, ai volontari del Museo e allo staff della Proloco per la collaborazione e il prezioso aiuto. Vi aspettiamo numerosi”.