Antincendio Boschivo, 60 volontari e 8 squadre in campo nel Parco dei Colli

Circa sessanta volontari, otto squadre AIB, una trentina di Capisquadra aggiornati e nove ore e mezza di attività sul campo: sono i numeri dell’esercitazione di Antincendio Boschivo (AIB) che domenica 8 novembre ha impegnato il territorio del Parco dei Colli di Bergamo. Dalle 8:00 alle 17:30 i volontari, affiancati dai Vigili del Fuoco di Bergamo, hanno messo alla prova la prontezza d’intervento e il coordinamento operativo tra squadre e corpi dello Stato.

La giornata sul campo è stata l’atto conclusivo di un fine settimana interamente dedicato alla formazione e alla sicurezza del territorio. Sabato 7 novembre l’esercitazione è stata infatti preceduta da un corso di aggiornamento specifico per Capisquadra AIB, organizzato dal Servizio Protezione Civile della Provincia di Bergamo insieme al Parco dei Colli e ai Vigili del Fuoco di Bergamo.

Il corso, tenuto dai Vigili del Fuoco del COAIB di Curno, ha visto la partecipazione di una trentina di Capisquadra AIB provenienti da tutto il territorio provinciale. Al centro della giornata, l’affinamento delle competenze di gestione e coordinamento delle emergenze.

Domenica mattina il punto di ritrovo è stato la sede del Parco dei Colli di Bergamo, in via Valmarina 25. Da qui sono partite le operazioni, che hanno visto i volontari impegnati per l’intera giornata su uno scenario emergenziale simulato.

L’esercitazione ha permesso di verificare sul campo le procedure di dispiegamento dei mezzi, l’efficacia delle radiocomunicazioni, il montaggio delle linee di adduzione idrica e le tecniche di spegnimento e bonifica.

All’esercitazione hanno preso parte circa sessanta volontari, appartenenti alle cinque squadre AIB del Parco dei Colli: AIB Ranica, AIB Sorisole, AIB Torre Boldone, ANA Gruppo di Villa d’Almè e Gruppo Comunale Valbrembo. Al loro fianco hanno operato in stretta sinergia tre squadre AIB della Provincia di Bergamo, AIB GEAM Mapello, AVPC Bergamo Ovest e AVPC Parco del Brembo. Fondamentale il supporto dei Vigili del Fuoco di Bergamo, che hanno offerto il proprio contributo tecnico sin dalla fase di ideazione e progettazione dello scenario.

«La prevenzione è ciò che ci consente di limitare al meglio i danni al nostro patrimonio boschivo. Questo è possibile grazie alla professionalità dei Vigili del Fuoco, al lavoro degli uffici e al contributo di Regione Lombardia. Ma tutto avviene soprattutto grazie al numero consistente di volontari che dedicano parte del proprio tempo a esercitazioni come questa, alla prevenzione e agli interventi quando, purtroppo, è necessario domare gli incendi. Il loro è un contributo fondamentale alla tutela del patrimonio boschivo, che negli ultimi anni ha dato i suoi frutti», sottolinea il presidente del Parco dei Colli di Bergamo, Oscar Locatelli.

«Questa esercitazione rappresenta un tassello cruciale per mantenere altissimi i nostri standard di prevenzione e tutela del patrimonio boschivo. La cooperazione strutturata tra le cinque squadre storiche del Parco, due delle nostre squadre provinciali e i Vigili del Fuoco è la chiave per garantire risposte tempestive ed efficienti in caso di reale pericolo», conclude il consigliere delegato alla Protezione civile della Provincia di Bergamo, Massimo Cocchi.