Da lunedì 7 dicembre 2026 apre a San Giovanni Bianco il primo Caffè Sociale Plus del Progetto «BRIDGE – Brembana Inclusion & Development for Generations Empowered. Un ponte tra generazioni, imprese e comunità», un nuovo spazio gratuito dedicato alle persone anziane con fragilità, pensato per offrire occasioni di socialità, incontro e condivisione con la presenza e il supporto di personale educativo e sociosanitario.

A differenza dei tradizionali Caffè Sociali già presenti sul territorio della Valle Brembana, il Caffè Sociale Plus non ha solo l’obiettivo di costruire un luogo dove le persone anziane possano trascorrere del tempo insieme, contrastando solitudine e isolamento, ma vuole anche essere uno spazio di presidio educativo e sociosanitario con sostegno mirato e collegamento con i servizi del territorio.

Grazie all’incontro settimanale con l’educatrice e l’infermiera, sarà possibile intercettare eventuali situazioni di bisogno e accompagnare le persone e le loro famiglie nell’individuare i servizi e i percorsi da attivare.

Il Caffè Sociale Plus sarà aperto tutti i lunedì dalle 14.00 alle 17.00 nella Sala Polivalente Mario Giupponi di San Giovanni Bianco, in via Castelli 19; potranno partecipare tutti i cittadini anziani con fragilità di San Giovanni Bianco e dei Comuni limitrofi, anche accompagnati dal proprio caregiver. Per maggiori informazioni contattare l’educatrice del Caffè Sociale Jessica Garufi al numero 338.8018981 o all’indirizzo mail jessicagarufi@aeper.it.

L'apertura del Caffè Sociale Plus di San Giovanni Bianco si inserisce nel progetto «BRIDGE – Brembana Inclusion & Development for Generations Empowered. Un ponte tra generazioni, imprese e comunità», promosso da Cooperativa Sociale Aeper, Azienda Speciale Sociale Valle Brembana, Bergamo Sanità e CSV Bergamo ETS, con il contributo di Fondazione Cariplo nell'ambito del Bando Welfare in Ageing.

Il progetto, che si svilupperà nell'arco di tre anni, intende rafforzare la rete territoriale di cura e sostegno alle persone anziane e a chi si prende cura di loro, attraverso nuove opportunità di incontro, servizi di prossimità e azioni dedicate ai caregiver. Con l’inizio del nuovo anno, BRIDGE attiverà altri due Caffè Sociali Plus nei Comuni di Carona e Sedrina.