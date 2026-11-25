Proseguono i lavori di messa in sicurezza del tratto di strada che collega il capoluogo di Berbenno con la frazione di Ca' Previtali, in via Sant'Antonio Abate, località Spassada, colpita da un evento franoso di circa 100 metri cubi nella notte fra mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre.
L'intervento, affidato all'impresa Salvi di Val Brembilla, è stato reso possibile grazie ad un finanziamento di somma urgenza di 100mila euro da Regione Lombardia, a cui si aggiungono 8mila euro messi dal BIM e 3mila dal Comune.
I lavori, con termine previsto a fine gennaio 2027 con condizioni meteo favorevoli, prevedono la realizzazione di un muro di contenimento grazie al quale sarà messo in totale sicurezza il tratto di strada colpito dall'evento franoso.
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