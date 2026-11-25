Tagliare i consumi energetici e trasformare il palazzo comunale in un edificio a energia quasi zero: è questo l’obiettivo del progetto di efficientamento energetico avviato dall’amministrazione comunale di Palazzago per adeguare il Municipio agli standard NZEB (edificio a energia quasi zero). L’opera, dal valore complessivo di quasi mezzo milione di euro, verrà finanziata interamente grazie ai fondi del Conto Termico 3.0.

Sostituire la caldaia ed efficientare lo storico edificio municipale è diventata una necessità primaria per il Comune di Palazzago. Per questo motivo negli ultimi anni l’amministrazione ha lavorato a un progetto da presentare al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) per poter accedere a un contributo a fondo perduto. La richiesta è stata accolta e l’esito positivo della domanda per l'ottenimento del finanziamento, pari a 490.899 euro, è arrivato nelle scorse settimane.

Il Comune è stato affiancato nella predisposizione degli adempimenti necessari dalla società di consulenza Briane Srl: dal computo metrico alla stima dei lavori fino allo studio di fattibilità, eseguendo poi tutte le analisi utili. Nei prossimi mesi si passerà alla fase progettuale e all’organizzazione del cantiere. Quest’ultima fase sarà particolarmente delicata, come sottolinea il sindaco di Palazzago, Andrea Bolognini: “Dovremo studiare bene come procedere senza intaccare le attività giornaliere degli uffici”.

Il progetto - che interesserà la sede di via Maggiore - verrà portato avanti senza demolizioni né ampliamenti. I lavori prevedono la sostituzione della centrale termica con un sistema ibrido a pompe di calore aria-acqua e modulo a condensazione, l’isolamento delle pareti dall'interno nel rispetto dei vincoli del centro storico e quello del solaio verso il sottotetto. Verranno inoltre posati un nuovo pavimento controterra con vespaio aerato, nuovi serramenti e un impianto di illuminazione a LED.

Grazie a questi interventi lo stabile passerà dalla classe E alla classe A2, con una riduzione di circa l'80% dell'energia primaria non rinnovabile. “Trattandosi di un edificio storico e molto utilizzato, con questo intervento contiamo di almeno dimezzare le spese energetiche del Municipio”, spiega il primo cittadino.

La durata effettiva dei lavori non è ancora certa: “Se l'edificio fosse vuoto basterebbero pochi mesi, ma dovendo procedere in modo graduale per non fermare gli uffici ci vorrà più tempo”. Bolognini conclude: “Non abbiamo ancora una data certa di fine lavori, ma l'auspicio è di riuscire a terminare le parti più importanti per il prossimo inverno”.