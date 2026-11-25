Domenica 29 novembre, alle ore 17.00, presso il teatro di Lenna, incontro di presentazione del percorso di ampliamento e alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione tra l'Associazione Altobrembo, con i suoi 11 Comuni fondatori, e i Comuni di Branzi, Carona, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Moio de' Calvi, Roncobello, Valleve e Valnegra.

L'idea alla base del progetto è quella di coinvolgere i restanti Comuni dell'Alta Valle Brembana nelle attività dell'ente di promozione turistica e territoriale Altobrembo, da anni impegnato con i Comuni di Averara, Cassiglio, Cusio, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Santa Brigida e Valtorta.

Alla giornata, dopo i saluti istituzionali, interverranno la prof.ssa Federica Burini (geografa, OrobieLab e Università degli Studi di Bergamo); il prof. Renato Ferlinghetti (geografo, Università degli Studi di Bergamo) e il prof. Giovanni Valagussa (storico dell'arte, Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia).

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