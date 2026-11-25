Ferma dal dicembre del 2023, la centrale idroelettrica Enel di Zogno potrebbe ripartire entro la fine del 2028. I lavori di ripristino dell'impianto storico in stile liberty, risalente al 1903, dovrebbero partire verso la primavera del prossimo anno con durata prevista di 18 mesi. Quindi conclusione in autunno 2028.

L'intervento prevede la demolizione e ricostruzione, da parte di Enel Green Power, di tre tratti del canale di adduzione ormai non più funzionali. I lavori interesseranno poi altri 2.500 mq circa di superficie che sarà rimessa a nuovo.

Un lavoro che andrà a risolvere anche il problema igienico-sanitario e di degrado urbano in territorio di San Pellegrino Terme, come evidenziato la scorsa primavera dal sindaco: "Il canale a cielo aperto si presenta come una distesa melmosa, con ristagni d’acqua maleodoranti; l’assenza di flusso favorisce la proliferazione di insetti e zanzare e il letto del canale è invaso da rifiuti e vegetazione infestante".

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