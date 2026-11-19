Un’intensa e celere attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Bergamo Bassa ha portato a scoprire e interrompere un giro di prostituzione gestito all'interno di un appartamento sito in pieno centro a Bergamo, con la successiva denuncia in stato di libertà di una 48enne di origine cinese, accusata dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Le indagini e i servizi di osservazione, controllo e pedinamento svolti dai militari tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre 2026 hanno permesso di ricostruire il modus operandi dell'attività illecita. La 48enne cinese, priva di un'occupazione lavorativa ufficiale, gestiva gli appuntamenti a seguito di annunci pubblicati online su portali specializzati.

All'interno dell'appartamento, la donna svolgeva la funzione di accoglienza: riceveva i clienti alla porta e li indirizzava verso le stanze dove altre connazionali li attendevano in abbigliamento intimo per eseguire le prestazioni sessuali.

L'ascolto di numerosi clienti da parte degli investigatori dell'Arma ha confermato il pagamento di somme comprese tra i 50 e i 100 euro per ciascun incontro. Dalle testimonianze e dalle ammissioni rese dalle stesse lavoratrici è emerso un collaudato sistema economico: il denaro consegnato dai clienti veniva immediatamente riposto in un comodino situato all'ingresso, dove la 48enne provvedeva poi a recuperarlo personalmente.

Gli accordi prevedevano la cessione di almeno la metà dei ricavi alla “gestora” o, in alternativa, la fornitura di vitto e alloggio in cambio delle prestazioni svolte. E così, il 4 novembre scorso i Carabinieri hanno fatto irruzione nell'immobile per eseguire un decreto di perquisizione personale e locale.

Nel corso dell'intervento sono stati sottoposti a sequestro preventivo 10.550 euro in contanti, trovati nascosti nella borsa e sotto il letto dell'indagata, e ritenuti illecito provento dell'attività. Contestualmente, i militari hanno sequestrato tre telefoni cellulari utilizzati per i contatti, oltre 500 profilattici e svariati prodotti per l'igiene intima.