Quasi terminati i lavori al nuovo bacino di Uniacque a Villa d’Almè, in località Ventolosa. Si sta completando la rimozione della strada provvisoria nel vigneto. Ora bisogna attendere che la nuova vegetazione si sviluppi e contribuisca all’inserimento paesaggistico del serbatoio.

Il bacino di Villa d'Almè è uno dei più importanti interventi infrastrutturali legati alla rete idrica bergamasca. La parte idraulica è già in esercizio. Si tratta di un nuovo grande bacino acquedottistico destinato a rafforzare il rifornimento idrico non solo della città di Bergamo, ma anche di gran parte del suo hinterland e che va ad ammodernare una struttura storica realizzata nei primi anni del Novecento, l'acquedotto di Algua.

L’opera, dal valore complessivo superiore agli 11 milioni di euro, presenta una capacità complessiva di circa 6.000 metri cubi, suddivisi in due grandi vasche simmetriche da 3.000 metri cubi ciascuna. Le aree verdi saranno completamente calpestabili e usufruibili come punti panoramici per le passeggiate.

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