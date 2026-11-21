Centosei sguardi puntati verso il futuro. Il Progetto Talento FIDAL Lombardia nel pomeriggio di ieri, venerdì 20 novembre, ha vissuto il proprio gran finale nel suggestivo contesto dell’Auditorium Testori di Regione Lombardia: l’evento ha messo il punto esclamativo sull’edizione dei record dell’iniziativa FIDAL Lombardia a sostegno delle giovani promesse dell’atletica lombarda, con 106 ragazzi tra i 15 e i 22 anni (categorie Allievi, Juniores e Promesse maschili e femminili) premiati con borse di studio e/o servizi di supporto alla preparazione e agli allenamenti.

Tra questi, anche sei atleti in forza alle società della Valle Brembana: cinque dell'Atletica Valle Brembana (Martina Ghisalberti, Luciano Carallo, Luigi Alessio Turrin, Stefano Benzoni e Gabriele Licini) e uno del GS Orobie (Francesco Bongio).

Il Progetto Talento, denominato per il 2026 “Crescere forti: talento, salute e prestazione sostenibile", è divenuto un modello senza precedenti nell'atletica giovanile italiana, che guarda al talento non solo come risultato in pista, ma come patrimonio da coltivare nella sua interezza (sportiva, umana e professionale): quest’anno ha potuto godere di un sostegno ancora più importante e appassionato da parte di Regione Lombardia, che ha stanziato per l’iniziativa 80.000 euro, e del Sottosegretario con delega a Sport e Giovani Federica Picchi, che ha partecipato con grande entusiasmo al momento finale delle premiazioni, congratulandosi con tutti i premiati. Il Progetto Talento 2026 ha avuto anche preziose partnership nella “costruzione” nel proprio percorso di cinque incontri formativi, con Isokinetic Milano, High Performance Method e DNA&Sport Method in ambito di supporto alla preparazione.

«I 106 giovani premiati del Progetto Talento 2026 - afferma il Sottosegretario allo Sport e Giovani di Regione Lombardia Federica Picchi - testimoniano l’importanza di creare le condizioni affinché ogni atleta possa esprimere il proprio potenziale e costruire il proprio futuro, nello sport e nella vita. Un’edizione da record, con talenti provenienti da 42 società lombarde, che conferma la vitalità dell’atletica in Lombardia, con i suoi 57.833 tesserati FIDAL. Continuiamo a investire in una cultura sportiva che valorizzi il merito e sostenga i giovani con opportunità concrete, supporto economico e la possibilità di conciliare sport e studio, perché ogni talento possa crescere non solo come atleta, ma anche come persona».

Il presidente FIDAL Lombardia Luca Barzaghi ha consegnato alla dottoressa Federica Picchi una maglia della rappresentativa lombarda e una medaglia personalizzata per ringraziare il Sottosegretario e Regione Lombardia per la passione con cui affianca l'atletica lombarda e si è poi rivolto direttamente ai ragazzi e alle ragazze premiati: «Siete sulla buona strada per diventare campioni. Ve lo dico spesso, e oggi voglio ringraziare chi cammina al vostro fianco ogni giorno: i vostri genitori, i tecnici, i dirigenti e le vostre società. Agli incontri del Progetto Talento, nei raduni e nelle gare del Comitato Regionale avete avuto il tempo di stare insieme, conoscervi e imparare gli uni dagli altri. Mi auguro che da questa premiazione portiate a casa anche la voglia di ritrovarvi e confrontarvi ancora. È questo l’impegno di FIDAL Lombardia, insieme a chi vi accompagna ogni giorno: aiutarvi a diventare campioni nello sport e persone capaci di costruire il proprio successo nella vita».

All’evento conclusivo per la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha preso parte anche il consigliere nazionale Maurizio Affò: per il Comitato Regionale FIDAL Lombardia erano presenti (oltre a Barzaghi) il fiduciario tecnico Graziano Camellini, il segretario Agostino Rossi e i consiglieri Marco Balestrini, Filippo Fazzini e Giampaolo Riva, mentre il Comitato Provinciale FIDAL Milano è intervenuto con il presidente Potito Gilberti; il CONI è stato rappresentato dal vicepresidente della Scuola Regionale dello Sport lombarda Claudio Pedrazzini e dalla delegata provinciale di Milano Claudia Giordani; per i partner è intervenuta High Performance Method con Stefano Maldifassi, da atleta cinque volte campione italiano di skeleton.

SUPER TALENTI IN VETRINA Tra gli atleti supportati dal Progetto Talento 2026 figurano alcuni nomi che il grande pubblico ha già iniziato a conoscere: nell’Auditorium Testori erano presenti su tutti Kelly Ann Doualla (CUS Pro Patria Milano), la velocista primatista europea Under 18 dei 100m arrivata in estate sulla distanza al titolo continentale di categoria (ma anche al bronzo mondiale Under 20) cui tutto l'Auditorium Testori ha intonato "Tanti auguri a te" (è nata il 20 novembre 2009), e Filippo Dezza (Bergamo Stars), finalista europeo Assoluto e argento ai Giochi del Mediterraneo sui 200m, che ha spiegato come l'ambizione per il 2026 sia «centrare il record italiano Promesse e attaccare la barriera dei 20 secondi». Ma sono tanti i ragazzi e le ragazze distintisi in questa estate, a partire da Caterina Carissimi (Atletica Brescia 1950), 16enne giunta la medaglia di bronzo negli Europei Under 18 nella marcia 5000m: premiati anche Giulia Macchi (Bracco, 4x400 femminile), Filippo Vedana (Atletica Lecco Colombo Costruzioni, 110m ostacoli) e Riccardo Fumagalli (Daini Carate Brianza, 4x400 mista) hanno ottenuto un piazzamento tra i migliori 12 agli ultimi Mondiali Under 20 su pista di Eugene (Stati Uniti) e tra le prime 12 posizioni si sono piazzati anche Simon Scardi (Atletica Cento Torri Pavia, 2000m siepi), Sara Fagnani (Atletica Bergamo 1959 Oriocenter, giavellotto), Veronica Peroni (CUS Pro Patria Milano, martello), Asia Prenzato (CUS Pro Patria Milano, 1500m) e Matteo Berardo (Atletica Meneghina, 200m) ai già citati Europei Under 18 in pista; agli Europei Under 20 della corsa in montagna Martina Ghisalberti (Atletica Valle Brembana) e Valentina Ducoli (Atletica Vallecamonica) hanno ottenuto la medaglia di bronzo a squadre nella prova di sola salita, specialità in cui Gabriele Licini (Atletica Valle Brembana) e Filippo Bertazzini (US Malonno) sono stati argento nella classifica per nazioni.

L’ULTIMO INCONTRO DI “CRESCERE FORTI” Il quinto e ultimo incontro del Progetto Talento 2026 ha proposto il tema “Restare nello sport: motivazione, scuola, famiglia e contesto sportivo”: a interpretarlo con competenza ed efficacia è stata la dottoressa Giulia Momoli, mental coach con un passato di alto livello nel beach volley (azzurra a Mondiali ed Europei, tre volte campionessa italiana e arrivata alle soglie della top ten mondiale), in un dialogo con Sveva Gerevini, la cremonese primatista italiana assoluta di eptathlon outdoor e pentathlon indoor (sesta agli Europei all’aperto di Roma e quarta ai Mondiali al coperto di Glasgow nel 2024) trascinatrice nel ruolo di ambassador dell’ultima tappa del progetto. «L’aspetto più importante – lo spunto proposto da Momoli alla platea –, anche per le famiglie è generare, favorire e nutrire un ambiente di benessere, in modo che l'atleta svolga l’attività sportiva nel modo più sereno possibile: questo chiaramente facilita non solo la motivazione ma anche il fatto di continuare a svolgere la propria disciplina sportiva. Attenzione: tutto ciò non significa che non ci saranno difficoltà o sfide da affrontare, ma significa sviluppare piano piano risorse anche da un punto di vista mentale ed emozionale che supportino l'atleta ad allargare la propria “cassettina degli attrezzi” per essere sempre più pronto, più “competente” e più preparato. Ho la fortuna di seguire Sveva già da qualche anno, abbiamo già preparato insieme un ciclo olimpico e adesso ci stiamo avvicinando a Los Angeles 2028: avere un atleta che ha già raggiunto tanti obiettivi ma ancora non è stanca e vuole raggiungerne nuovi è una fonte di grande ispirazione per i ragazzi, soprattutto perché siamo persone prima che atleti ed è importante ascoltare la voce di chi è riuscito a superare le difficoltà per arrivare a realizzare le proprie ambizioni». L’incontro, che ha avuto anche un momento “interattivo” con i ragazzi in platea, è stato moderato da un’altra azzurra della Nazionale Assoluta, la marciatrice Federica Curiazzi.

TUTTI GLI ATLETI PREMIATI Le candidature per il Progetto Talento 2026 sono state ammesse principalmente in base a tre criteri tecnico-agonistici (presenze in rappresentativa nazionale, risultati ai Campionati Italiani giovanili, livello tecnico delle prestazioni) oppure per scelta tecnica: le fasce delle borse di studio sono state determinate in base al numero dei criteri soddisfatti (per la categoria Allievi/e il valore massimo della borsa di studio è stato fissato in euro 750).

Borse di studio “Diamond” (euro 1500): Sofia Coppari (Atl. Brescia 1950), Filippo Dezza (Bergamo Stars), Riccardo Fumagalli (Daini Carate Brianza), Sofia Frigerio (Bracco Atletica), Alessandra Gelpi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), Martina Ghisalberti (Atl. Valle Brembana), Giulia Macchi (Bracco Atletica), Filippo Vedana (Atl. Lecco Colombo Costruzioni).

Borse di studio “Gold” (euro 1000): Riccardo Asperges (Atl. Lecco Colombo Costruzioni), Luciano Carallo (Atl. Valle Brembana), Luca Castellazzi (Atl. Cento Torri Pavia), Alberico Ghedina (Atl. Meneghina), Francesco Miorini (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), Marta Riva (Pro Sesto Atl. Cernusco), Sofia Sidenius (Bracco Atletica).

Borse di studio “Silver” (euro 750): Sharooz Ahmad (Gruppo Alpinistico Vertovese), Riccardo Ambrosio (Varese Atletica), Maria Letizia Anzini (Bracco Atletica), Ilaria Artusi (Bracco Atletica), Matteo Berardo (Atl. Meneghina), Camilla Bonariva (US Malonno), Francesco Bongio (GS Orobie), Luca Brambilla (Pro Sesto Atl. Cernusco), Felipe Bullani (OSA Saronno Libertas), Alice Caglio (Vis Nova Giussano), Maitè Cappelletti (CUS Insubria Varese Como), Caterina Carissimi (Atl. Brescia 1950), Tommaso Chinello (Team A Lombardia), Simone Chiuchiù (Team A Lombardia), Giordano Contigiani (GS Bernatese), Federico Demarchi (Gruppo Alpinistico Vertovese), Kelly Ann Doualla (CUS Pro Patria Milano), Sara Fagnani (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), Davide Foresti (Bergamo Stars), Giorgia Franzolini (Euroatletica 2002), Francesco Gianola (AS Premana), Federico Giardiello (Atl. Gavirate), Aurora Gobbini (Atl. Rezzato), Matilda Lui (CUS Pro Patria Milano), Edith Mauro (Milano Atletica), Chiara Minotti (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), Nicola Morosini (US Rogno), Luca Palamini (Gruppo Alpinistico Vertovese), Veronica Peroni (CUS Pro Patria Milano), Asia Prenzato (CUS Pro Patria Milano), Jacopo Risi (OSA Saronno Libertas), Chiara Rognoni (Cremona Sportiva Atl. Arvedi), Eleonora Rossi (Atl. Monza), Simon Scardi (Atl. Cento Torri Pavia), Leonardo Selmani (CUS Pro Patria Milano), Federico Sironi (Atl. Monza), Chiara Sora (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), Tommaso Suttora (Vis Nova Giussano), Luigi Alessio Turrin (Atl. Valle Brembana). Due borse di studio (per Maria Letizia Anzini e Tommaso Chinello) sono state erogate grazie a Isokinetic Milano.

Borse di studio “Bronze” (euro 500): Ervin Abbè (Nuova Atl. Fanfulla Lodigiana), Camilla Barbieri (CUS Pro Patria Milano), Carola Belli (Atl. Gavirate), Stefano Benzoni (Atl. Valle Brembana), Carlo Bernardini (Varese Atletica), Filippo Bertazzini (US Malonno), Melissa Boldrini (Atl. Interflumina è Più Pomì), Viola Bonalanza (Atl. Meneghina), Francesco Borroni (OSA Saronno Libertas), Zeno Capasa (Atl. Riccardi Milano 1946), Anna Marta Carnero (Atl. Brescia 1950), Gabriele Ciappesoni (Atl. Lecco Colombo Costruzioni), Thomas Colombo (Varese Atletica), Chiara Cottini (Nuova Atl. Varese), Davide Delaini (Euroatletica 2002), Camilla De Paoli (Atl. Brescia 1950), Mattia De Rocchi (Pro Sesto Atl. Cernusco), Arianna Di Toma (Atl. Gavirate), Elisa Dozio (Atl. Lecco Colombo Costruzioni), Valentina Ducoli (Atl. Vallecamonica), Caterina Fistarol (Atl. Riccardi Milano 1946), Lorenzo Forni (Atl. Lecco Colombo Costruzioni), Francesco Frumento (CBA Cinisello), Fabio Furlan (Team A Lombardia), Bruno Ghiringhelli (Aspes Milano), Maia Giannetti (Nuova Atl. Fanfulla Lodigiana), Yassine Khaldoune (Varese Atletica), Gabriele Licini (Atl. Valle Brembana), Riccardo Lucini (Nuova Virtus Crema), Mariasole Malcisi (Atl. Leonessa), Lisa Marcassoli (Aspes Milano), Rocco Martinelli (Bergamo Stars), Flavio Mazzoni (CUS Pro Patria Milano), Caterina Meani (Team A Lombardia), Riccardo Mericco (Milano Atletica), Francesco Monfrini (CUS Pro Patria Milano), Christian Montin (Atl. Gallaratese), Martina Morello (Atl. Meneghina), Alessandro Nasi (Atl. Chiari 1946 Libertas), Matilde Paggi (Gruppo Pod. Valchiavenna), Angelo Piantanida (CUS Pro Patria Milano), Vera Quintana (US Sangiorgese), Enea Rapisardi (CUS Insubria Varese Como), Carla Federica Roberto (Atl. Meneghina), Emanuele Romeo (Atl. Meneghina), Breanna Selley (Bracco Atletica), Rebecca Tubetti (US Sangiorgese), Giorgio Valgattarri (Milano Atletica), Gabriele Vanini (Pol. Albosaggia), Greta Vuolo (CUS Pro Patria Milano), Simone Zanvettore (Atl. Gallaratese), Ejmen Zuberi (Atl. Chiari 1964 Libertas).