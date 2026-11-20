Circa 8.000 persone hanno partecipato questa mattina, venerdì 20 novembre, alla manifestazione di Bergamo in occasione dello sciopero generale proclamato dalla CGIL. Una mobilitazione che ha registrato adesioni importanti nelle aziende e nei servizi pubblici della provincia.

Nel settore industriale, tra gli addetti alla produzione, si segnalano adesioni del 90% alla Tenaris, dell'80% alla Carvico, alla Schneider e alla Same, del 70% alla Brembo. Alla Mazzoleni Trafilerie Bergamasche, per la prima volta, lo sciopero ha portato alla chiusura del ciclo continuo della zincheria.

Significativa anche la partecipazione nel settore pubblico. Circa cinquanta plessi scolastici sono rimasti chiusi in provincia, così come tutti gli asili nido del Comune di Bergamo. Chiusi anche nidi e biblioteche a Nembro, Seriate e Dalmine, mentre lo sciopero ha fortemente compromesso le attività dei servizi territoriali delle tre ASST bergamasche.

«Siamo soddisfatti della partecipazione di oggi, sia alla manifestazione sia nei luoghi di lavoro – dichiara Marco Toscano, segretario generale della CGIL di Bergamo –. È un segnale chiaro: le persone sono stanche di stipendi che non bastano, del costo della vita che continua a pesare sulle famiglie, di servizi pubblici che non vengono messi nelle condizioni di funzionare. C'è una richiesta di cambiamento che la politica non può continuare a ignorare».

«Oggi migliaia di lavoratrici e lavoratori hanno rinunciato a una giornata di stipendio per far sentire la propria voce. È una scelta importante, che dimostra quanto siano sentiti i problemi che abbiamo portato in piazza. Servono salari più alti, investimenti nella sanità e nella scuola, lavoro stabile e sicuro. Le cose devono cambiare e continueremo a mobilitarci perché questo accada».