Il servizio della nuova linea tranviaria T2 Bergamo- Villa d'Almè dovrebbe partire da metà febbraio 2027. Data annunciata ieri sera, venerdì 20 novembre, dal presidente di Teb, Filippo Simonetti, in occasione dell'incontro alla sede della Fondazione Legler a Brembate di Sopra dedicato al trasporto su ferro tra Bergamo e Valli.

In questi giorni, insieme ai tecnici Škoda, Teb sta effettuando le prime prove di traino lungo la nuova Linea T2: test a bassa velocità per verificare la compatibilità meccanica tra tram e geometria del binario e la corretta transitabilità lungo il tracciato.

Durante la serata «Una nuova stagione per il trasporto su ferro tra Bergamo e valli» si è parlato anche del tanto discusso prolungamento della T2 fino a Zogno (e della T1 della Val Seriana fino a Vertova). Sul prolungamento in Val Brembana diversi sono gli studi già fatti, con anche un possibile arrivo fino a San Giovanni Bianco ad ora valutato però troppo impegnativo economicamente.

Al momento il prolungamento fino a Zogno resta l'opzione più plausibile, con una probabile riorganizzazione dei bus verso la media e l'alta Val Brembana. Serviranno risorse importanti, ma secondo il numero uno di Teb, Simonetti, è importante progettare anche senza finanziamenti immediati.

Secondo il consigliere regionale Jonathan Lobati, presidente della V Commissione Territorio, Infrastrutture e Mobilità la T2 "toglierà dalla strada fra Villa d'Almè e Bergamo una ventina di pullman, ora concentriamoci sul prolungamento fino a Zogno. Continuare a fare altre proposte farà disperdere energia e credibilità".

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