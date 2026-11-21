Intervento dei Vigili del fuoco di Zogno ieri mattina, venerdì 20 novembre, lungo la strada provinciale a Ponte Giurino di Berbenno, all'altezza di via Stoppani, per la messa in sicurezza di un edificio abbandonato e in condizioni di forte degrado.

Verso le ore 10.30 alcuni abitanti, e un ciclista di passaggio che ha poi dato l'allarme, hanno notato il distacco di materiale dal tetto del rudere che è poi finito sulla strada.

Sul posto il sindaco Manuel Locatelli con i tecnici del Comune e il personale della Provincia, i Vigili del fuoco di Zogno con l'autoscala da Bergamo, i Carabinieri di Almenno San Salvatore e la Protezione civile di Palazzago.

L'intervento ha permesso di mettere in sicurezza la casa abbandonata - con chiusura temporanea della strada - evitando così ulteriori crolli che mettessero in pericolo i passanti, come accaduto al ciclista, il quale ha dichiarato di essere stato sfiorato proprio da del materiale caduto dal tetto. Le condizioni sono tornate alla normalità verso le ore 14.00, ma la proprietà dovrà procedere alla messa in sicurezza completa dell'edificio.