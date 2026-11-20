La Scuola dell'Infanzia “Alessandra Benvenuti”, immersa nel verde tra Monterosso e Valtesse, apre le sue porte alle famiglie sabato 28 novembre 2026, dalle 10.00 alle 12.00, per presentare il proprio progetto educativo e far conoscere da vicino una scuola davvero speciale.

Rinnovata e rilanciata nel 2019 grazie all'impegno della Fondazione Istituti Educativi di Bergamo e del Consorzio Solco Città Aperta, la scuola nasce con una particolare attenzione alla pedagogia verde. Oggi è una Green School certificata, dove il rispetto per l'ambiente non è soltanto un argomento da raccontare, ma un'esperienza da vivere ogni giorno.

Qui il giardino è una vera aula a cielo aperto: i bambini si muovono, osservano, esplorano e scoprono ciò che ogni stagione offre. Si prendono cura degli ospiti dei Bee Hotel (hotel delle api), coltivano l'orto Chicco, accudiscono i bachi da seta donati dal Museo Caffi e osservano la vita acquatica negli acquari naturali. E per i più coraggiosi c'è anche un piccolo ponte tibetano, per sperimentare equilibrio e fiducia in sé stessi!

Ma l'esplorazione non si ferma ai cancelli della scuola. Ogni settimana, a piedi o in autobus, si parte alla scoperta del quartiere e dei suoi parchi, si incontrano persone, si conoscono luoghi e si impara a vivere il territorio. Perché il mondo che ci circonda è una preziosa occasione di apprendimento. La scuola aderisce inoltre al Progetto Green School, che accompagna i bambini in un percorso fatto di piccoli gesti e grandi attenzioni: imparare a rispettare la natura, evitare gli sprechi, riciclare e prendersi cura dell'ambiente.

Accanto alle esperienze all'aperto, trovano spazio laboratori creativi e manuali, attività di pittura e manipolazione, giochi con materiali naturali e di riciclo, esperienze sensoriali e piccoli esperimenti. Non manca l'inglese, proposto attraverso canzoncine, storie e giochi che avvicinano i bambini a una nuova lingua in modo semplice e divertente.

La proposta educativa accoglie bambini dai 2 ai 6 anni, con due sezioni di scuola dell'infanzia (3-6 anni) e una sezione Primavera (2-3 anni). Gli ambienti interni ed esterni, completamente rinnovati, sono pensati per garantire sicurezza, benessere e libertà di movimento, accompagnando ogni bambino nella propria crescita e valorizzandone curiosità e unicità.

La scuola è aperta dalle 7.30 alle 18.00, con servizi pensati per rispondere alle esigenze delle famiglie: anticipo dalle 7.30 alle 8.30, ingresso dalle 8.30 alle 9.00, uscita dalle 15.45 alle 16.00 e possibilità di posticipo fino alle 18.00.

L'Open Day sarà l'occasione per visitare gli spazi, incontrare il personale educativo, conoscere il progetto pedagogico e ricevere tutte le informazioni sulle iscrizioni per l'anno scolastico 2027/28.

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