Atletica Valle Brembana regina dei giovani: premiata per il trionfo in Coppa Lombardia e societari U16 e U14

Giovani e giovanissimi corridori di montagna celebrati (anche) da azzurri e azzurrini della corsa sui sentieri: è stato uno dei leit motiv della seconda edizione della Festa della Corsa in Montagna Lombarda, andata in scena sabato pomeriggio 14 novembre nell’auditorium della Camera di Commercio di Lecco per celebrare la Coppa Lombardia/Trofeo Affari&Sport giovanile e i Societari Regionali Under 14, Under 16 e Under 18. Atletica Valle Brembana assoluta protagonista con tre dei cinque premi principali portati a Zogno: Coppa Lombardia a squadre, societari regionali Cadetti/e (U16) e Societari Regionali Ragazzi/e (U14).

Le premiazioni sono state ritmate dalla presenza di cerimonieri come Francesco Puppi (già campione del mondo di corsa in montagna long distance nel 2017), Andrea Elia (bronzo europeo Uphill in carica) e Lorenzo Beltrami, oltre agli azzurrini Camilla Bonariva, Francesco Bongio, Francesco Gianola, Filippo Bertazzini, Gabriele Licini, Ilaria Artusi e Gabriele Vanini.

TROFEO AFFARI&SPORT Per il terzo anno consecutivo a esultare per il successo in Coppa Lombardia giovanile a squadre è l’Atletica Valle Brembana. Il club bergamasco trionfa collezionando 2835 punti dopo otto tappe e conquista anche il secondo Trofeo Affari&Sport, consegnato da Ferdinando Cesana a rappresentare il brand brianzolo partner della Coppa Lombardia di corsa in montagna: seconda posizione per il Gruppo Sportivo CSI Morbegno con 2496 punti, mentre al terzo posto (2114 punti) si è inserita la Polisportiva Albosaggia. Oltre quota mille punti l’intera top six: quarta l’Atletica Alta Valtellina (1503), quinta l’AS Premana (1398), sesta la Sportiva Lanzada (1173). La Coppa Lombardia giovanile si è sviluppata lungo otto tappe, sette delle quali valide per i trofei individuali: San Pellegrino (Bergamo) il 29 marzo, Premana (Lecco) con le sole staffette il 12 aprile, Val Brembilla (Bergamo) il 25 aprile, Lanzada (Sondrio) il 3 maggio, Prosto di Piuro (Sondrio) il 24 maggio, Roncobello (Bergamo) il 13 settembre, Darfo Boario (Brescia) il 27 settembre e Morbegno (Sondrio) il 25 ottobre.

COPPA LOMBARDIA INDIVIDUALE La classifica Allieve segna il trionfo di Alessia Simonelli (Atl. Alta Valtellina), sette vittorie su sette gare, collezionando 210 punti, il massimo ottenibile; applausi anche per Caterina Vavassori (Atl. Lecco Colombo Costruzioni), che con sei secondi posti e una terza casella giunge anch’ella oltre quota 200 (202) per la seconda piazza complessiva, mentre al terzo posto a 191 c’è Elisa Orlandi (Atl. Casazza). Molto più combattuta la sfida maschile: la risolve con 199 punti l’azzurrino Gabriele Vanini (Pol. Albosaggia), vincitore a Piuro ma anche cinque volte secondo, davanti al regolarissimo Diego Castelletti (GS Orobie), 180 punti con il secondo posto di San Pellegrino come miglior risultato; terza posizione per Alex Vavassori (GP Valchiavenna), primo a Roncobello, Darfo Boario e Morbegno, due volte secondo e una volta terzo per totalizzare 175 punti.

Tra le Cadette Aya Khattab (Pol. Albosaggia) totalizza 180 punti frutto di sei successi nelle sei prove disputate: non bastano per vincere il trofeo, che va a una maestra di regolarità come Lucia Franzini (Atl. Alta Valtellina), 191 punti con il secondo posto di Lanzada e le tre terze piazze quali picchi delle proprie sette uscite; a 162 punti finiscono sia Viola Ruffoni (GS Valgerola Ciapparelli) sia Martina Picceni (AS Lanzada), con Ruffoni terza grazie alla vittoria di Darfo Boario. Al maschile Tommaso Biscotti Folini (Pol. Albosaggia) vince sei prove e chiude a 180 punti davanti a un crescente Matteo Bongio (CSI Morbegno) a 175; terza piazza per Stefano Uccelli (Pool Società Atl. Alta Valseriana), terzo con 165 punti. A livello Under 14 Gabriele Romegialli (CSI Morbegno) è il dominatore della stagione Ragazzi: sei vittorie su sei da San Pellegrino a Darfo e il secondo posto di Morbegno gli consegnano il titolo a quota 209 punti; con lui nella top 3 finale Alessandro Bani (GS Orobie), 186 punti, e Francesco Gianola (Premana), 179. La Coppa Lombardia Ragazze è stata invece la più combattuta di tutte, con due atlete arrivate alla vigilia del Minivanoni separate da un solo punto: il successo di Giulia Polonioli a Morbegno vale alla portacolori dell’Atletica Rebo Gussago (già prima a San Pellegrino e Val Brembilla) il trionfo finale a quota 204 punti davanti ai 196 di Sofia Nani (Lanzada), vincitrice nella prova di casa e poi a Piuro e a Darfo; terza posizione finale per Matilde Battista (Pol. Albosaggia), 185 punti. Applauditi a Lecco anche i giovanissimi atleti e le giovanissime atlete della categoria Esordienti che hanno preso parte ad almeno quattro prove.

COPPA LOMBARDIA - CLASSIFICHE INDIVIDUALI CLASSIFICA A SQUADRE

SOCIETARI La Festa della Corsa in Montagna Lombarda segna anche il momento della celebrazione dei Campionati Regionali di Società giovanili. È l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni a conquistare lo “scudetto” regionale per club Under 18 (classifica unica Allievi+Allieve) in un match andato in scena a Val Brembilla (Bergamo). L’intero podio è racchiuso in un punto: i lecchesi sono campioni a quota 71 punti, il CSI Morbegno colleziona gli stessi punti (71) ma deve “accontentarsi” del secondo posto generale per un miglior piazzamento individuale di inferiore lignaggio (quinta casella contro la terza dei gialloblu); un solo punto in meno per l’Atletica Valle Brembana padrona di casa, terza nel CdS con i 70 punti. A livello Under 16 (Cadetti+Cadette con classifica unica, manifestazione disputata a Lanzada) trionfa l’Atletica Valle Brembana con 122 punti: argento per la Polisportiva Albosaggia con 107, bronzo al CSI Morbegno campione in carica con 101; il Campionato Regionale di Società Under 14 (Ragazzi+Ragazze con classifica unica sempre a Lanzada) è vinto allo stesso modo dall’Atletica Valle Brembana, che si conferma regina di Lombardia Ragazzi/e con 112 punti su AS Lanzada (101) e CSI Morbegno (93).

GARE STORICHE Le prove della grande corsa in montagna ospitate dalle Alpi lombarde hanno avuto un momento dedicato: gli applausi, con il grazie del Comitato Regionale, sono andati ai rappresentanti di Trofeo Valli Bergamasche Leffe, Giir di Mont, Fletta Trail, Kilometro Verticale Chiavenna-Lagunc, Trofeo Vanoni e Trofeo Nasego.

Il Comitato Regionale FIDAL Lombardia è stato rappresentato dai consiglieri Filippo Fazzini (delegato al settore e ideatore della manifestazione), Agostino Rossi e Giampaolo Riva. Il presidente Luca Barzaghi è intervenuto con un videomessaggio: «La terza edizione della Coppa Lombardia di corsa in montagna giovanile – il suo pensiero – ha ulteriormente consolidato il successo delle prime due stagioni e rappresenta ormai un appuntamento importante del nostro calendario regionale. La corsa in montagna è una delle eccellenze dell’atletica lombarda e la nostra regione ha una tradizione straordinaria in questa specialità, tradizione che viene esaltata dall’edizione 2026 che ha visto passare le prove del trofeo da sei a otto con due new entry molto significative al fianco di “classiche” del nostro panorama giovanile (gli organizzatori delle tappe 2026 di Coppa Lombardia hanno avuto un momento di premiazione dedicato, ndr). Il nostro obiettivo è continuare a valorizzare il mountain running, offrendo ai giovani atleti occasioni di crescita sportiva e di scoperta del territorio. Ringrazio le società organizzatrici e tutti i volontari che rendono possibile questo circuito: è grazie al loro impegno se possiamo continuare a investire su una disciplina che è parte della storia dell’atletica lombarda». La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha portato il proprio saluto con il consigliere nazionale Maurizio Affò, mentre il CONI è stato rappresentato dal consigliere regionale Gianni Mauri, per due mandati presidente FIDAL Lombardia e conduttore delle premiazioni odierne, e dal consigliere provinciale lecchese Daniele Pezzini.