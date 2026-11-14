L'Alberghiero di San Pellegrino convince gli chef stellati: vittoria al Concorso Mattias Peri di Livigno

Trionfo per l’Istituto Superiore di San Pellegrino Terme al prestigioso Concorso "Mattias Peri" che si è svolto l’ 11-12 novembre 2026 presso il Plaza Placheda di Livigno.

La squadra bergamasca, splendidamente preparata dai professori Francesco Zurolo e Luca Becherini per il gruppo cucina e Mauro Locatelli per quello di sala, ha conquistato il primo posto grazie ad una prova eccellente in cucina e in sala. Un risultato di grande prestigio porta in alto il nome della Val Brembana e dell'intera provincia di Bergamo.

Gli studenti dell’Istituto di San Pellegrino Terme hanno conquistato la vittoria al rinomato Concorso "Mattias Peri" che ha visto competere 120 studenti di 10 scuole alberghiere per una sfida all’ultimo piatto con l'obiettivo di conquistare le borse di studio dell’Associazione e i ricchi premi messi in palio dagli sponsor; una competizione che mette a confronto le migliori promesse della ristorazione e dell'accoglienza.

“L’Associazione Mattias Peri - confermano gli organizzatori - intende premiare studenti meritevoli delle Scuole Alberghiere Superiori della Lombardia e del Trentino Alto Adige. Riconoscere ai futuri Chef che durante il loro anno scolastico si distingueranno nelle capacità culinarie”.

Il concorso è stato organizzato dall’Associazione Mattias Peri di Livigno, Onlus fondata il 20 ottobre 2016 dagli amici più stretti dello chef Mattias Peri, primo cuoco valtellinese ad essere stato insignito di una Stella Michelin (nel 2009). L’Associazione ha lo scopo di incentivare giovani cuochi di talento, erogando ogni anno borse di studio destinate a cinque studenti scelti mediante concorso. Le borse sono finanziate attraverso il libero contributo dei soci e dei sostenitori e, soprattutto, con il ricavato di manifestazioni a tema culinario.

Come confermano gli organizzatori "grazie a Mattias, Livigno ha compiuto un grande salto di qualità a livello culinario, con nuove attenzioni e professionalità tra tutti gli chef a servizio della cittadina e delle migliaia di turisti che ogni anno la scelgono come meta per le proprie vacanze. L’Associazione nasce per dare continuità all’esempio dello chef stellato, portando avanti i suoi valori: impegno, sacrificio, passione, forza e caparbietà con cui, per primo, ha tracciato una strada viva ancora oggi”.

Questo è il primo anno che il concorso premia la migliore squadra e non più il singolo concorrente e questo rende ancora più importante il riconoscimento ottenuto. Una doppia giuria ha valutato il lavoro svolto dai ragazzi che, in totale autonomia, hanno gestito tutte le fasi del concorso, dalla preparazione dei piatti alla preparazione del servizio di sala alla esecuzione e presentazione dei piatti e dei vini abbinati. La giuria tecnica era formata da chef stellati provenienti da Lombardia e Trentino, mentre quella popolare da albergatori e professionisti del settore provenienti dal territorio.

Il successo è frutto di una prova corale che ha saputo convincere la giuria per tecnica, creatività, eleganza e spirito di collaborazione. Un traguardo raggiunto grazie all'impegno impeccabile di entrambi i reparti: per la brigata di cucina: Andrea, Sara, Alex, Federico, Silvia, Alessandro e Gabriele. Per il team di sala: Anna, Erika, Annalisa, Ramona, Andrea, Manuel e Christian.

A coordinare e preparare i ragazzi verso questo importante obiettivo sono stati i professori Francesco Zurolo e Luca Becherini con la collaborazione di alcuni straordinari professionisti come Sergio Mei e Morris Sigismondi (ex allievo di San Pellegrino), intervenuti durante le lezioni dei ragazzi all'interno del progetto “Supplente per un giorno” e che hanno saputo valorizzare il talento individuale trasformandolo in una forza collettiva. Per il gruppo di sala è stata l'esperienza e la competenza del professor Mauro Locatelli a guidare i ragazzi verso una performance giudicata da tutti come “al di sopra di tutte le altre viste in concorso”.

“Rivolgo, personalmente, un grandissimo plauso ai nostri studenti per la prova disputata - ha sottolineato la dirigente Giovanna Leidi - hanno dimostrato uno straordinario lavoro di squadra e tantissima passione in ogni fase della preparazione. Un riconoscimento che premia l’impegno, la passione e il talento dei nostri ragazzi. A loro vanno i nostri più grandi complimenti e un grazie speciale per aver portato così in alto il nome del nostro Istituto. Un ringraziamento speciale va soprattutto alle loro guide, che sono stati i primi a credere in questo gruppo e nelle loro capacità”. La vittoria al concorso dedicato alla memoria dello chef stellato livignasco Mattias Peri conferma ancora una volta l'altissimo livello formativo dell'Istituto Alberghiero di San Pellegrino Terme, capace di preparare i giovani alle sfide dell'alta ristorazione con competenza, dedizione e amore per il mestiere.