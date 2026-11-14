Sputi e insulti tra genitori durante la partita: sospeso il torneo per Pulcini del Villa Valle

I bambini giocano a calcio, ma i protagonisti - purtroppo in negativo - sono stati i genitori, domenica 8 novembre, in occasione delle finali del Torneo Cortinovis al Vyll Stadium di Villa d'Almè. Sulle tribune sono stati segnalati comportamenti irrispettosi e violenti da parte di alcuni genitori, tali da spingere l'organizzazione a finire anzitempo la manifestazione.

Il Torneo Cortinovis è una manifestazione sportiva per la categoria Pulcini (nove e dieci anni) promossa dal Villa Valle, a cui partecipano 16 squadre e con le partite arbitrate dai giovani del vivaio della società di Villa d'Almè. In seguito ai comportamenti inappropriati di alcuni genitori alle fasi finali, tuttavia, il torneo è stato sospeso dagli organizzatori. Stando ad alcune testimonianze, sono arrivati insulti anche a sfondo omofobo, fischi agli avversari, litigi fra genitori e persino sputi.

"Con profonda amarezza - si legge in una nota stampa del Villa Valle - la nostra società si è vista costretta a prendere una decisione tanto difficile quanto necessaria: interrompere anticipatamente l'ultima gara della manifestazione e sospendere la cerimonia di premiazione, per lanciare un segnale forte e inequivocabile contro atteggiamenti che nulla hanno a che vedere con i valori dello sport. Dopo una giornata caratterizzata da incontri disputati all'insegna della correttezza, del rispetto reciproco e della lealtà sportiva da parte di giovani atleti e staff tecnici, è stato particolarmente doloroso assistere a episodi tanto deplorevoli sugli spalti".

"Il Villa Valle ribadisce con assoluta fermezza il proprio rifiuto di ogni forma di violenza, aggressività e mancanza di rispetto, dentro e fuori dal campo. Crediamo profondamente nel valore educativo dello sport, soprattutto a livello giovanile, e siamo convinti che gli adulti debbano rappresentare un esempio positivo per i ragazzi, non diventare protagonisti di comportamenti che rischiano di compromettere il significato più autentico di queste manifestazioni.

Ci auguriamo sinceramente che quanto accaduto rimanga un episodio isolato e che possa rappresentare un'occasione di riflessione per tutti. A tutti i ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione va il nostro ringraziamento per l'impegno, la passione e lo spirito sportivo dimostrati sul campo di gioco. Perché il calcio giovanile deve essere, prima di tutto, un luogo di crescita, educazione e rispetto. Sempre".