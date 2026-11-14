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Pizzo Paradiso: escursionista precipita per 20 metri, altre cinque persone bloccate

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, impegnato nelle operazioni di recupero della persona e nelle attività di assistenza.
di Redazione
14 Novembre 2026
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Un intervento particolarmente complesso ha impegnato i soccorritori sulle montagne di Ornica, in alta Valle Brembana. Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 14 novembre, un escursionista è precipitato per circa 20 metri lungo un tratto impervio ai piedi del Pizzo Paradiso. La persona, raggiunta dai soccorsi, è stata trasportata con l'elicottero al Papa Giovanni XXIII in gravi condizioni.

L'allarme è scattato intorno alle 13.20, quando è stato segnalato l'incidente in montagna. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, impegnato nelle operazioni di recupero e nelle attività di assistenza.

Parallelamente, le squadre di soccorso hanno lavorato anche per raggiungere e riportare a valle altre cinque persone (in gruppo con l'escursionista precipitato), che si trovavano bloccate a oltre 2.000 metri di quota e non riuscivano a rientrare autonomamente a causa delle condizioni meteorologiche.

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Le operazioni sono risultate particolarmente complicate per via della scarsa copertura della rete telefonica nella zona, che ha reso difficili le comunicazioni tra gli escursionisti e le squadre impegnate nell'intervento.

A supporto dell'elisoccorso sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino e speleologico, con il coinvolgimento delle stazioni di Morbegno e della Val Brembana.

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