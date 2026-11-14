Bergamo, torna il Villaggio di Natale in Piazzale degli Alpini: 25 casette con prodotti artigianali e gastronomici

Dal 14 novembre al 27 dicembre torna in Piazzale degli Alpini a Bergamo il tradizionale Villaggio di Natale, organizzato dall'associazione Notèr de Bèrghem in collaborazione con Anva Confesercenti Bergamo.

Giunto alla 18ª edizione, il mercatino natalizio che ogni anno porta in città l'atmosfera delle feste si presenta con 25 caratteristiche casette in legno, disposte ad abbracciare la tradizionale pista di pattinaggio ospitata da NXT Station. Le casette proporranno prodotti artigianali, idee regalo e specialità gastronomiche, con dolci della tradizione e prodotti tipici del territorio, per accompagnare bergamaschi e visitatori nell'atmosfera del Natale.

L'offerta gastronomica vedrà il ritorno di alcune specialità ormai apprezzate dai visitatori: dai bretzel dolci e salati ai pizzoccheri valtellinesi, passando per i dolci ungheresi. Non mancheranno i churros, le tipiche frittelle dolci spagnole da intingere nella cioccolata calda, e i cannoli siciliani, che avranno uno stand interamente dedicato. Presenti anche la frutta disidratata dal Brasile e i prodotti tipici bergamaschi.

Numerose anche le proposte per i regali di Natale: sciarpe, guanti, berretti, borse in cuoio, calzette in lana di alpaca, bigiotteria di qualità e manufatti artigianali in pelle provenienti dalla Toscana. Tra le novità di questa edizione ci saranno i taralli pugliesi, il miele e altre specialità dell'apicoltura, una casetta interamente dedicata al cioccolato e, per la prima volta al Villaggio, le colorate creazioni dell'artigianato peruviano. Non mancheranno le tradizionali decorazioni natalizie e gli oggetti artigianali in legno, ideali per portare nelle case l'atmosfera delle feste.

Spettacoli, sculture in legno, Santa Lucia e Babbo Natale: tanti appuntamenti per i più piccoli

Il Villaggio di Natale sarà anche un luogo di incontro e divertimento, con un calendario di iniziative pensate soprattutto per le famiglie e i bambini. Sabato 28 novembre, dalle 14.00 alle 22.00, uno scultore darà vita a una grande scultura natalizia in legno, realizzata dal vivo con l'utilizzo di una motosega. Il 5 dicembre sarà invece la volta di un coro natalizio, che accompagnerà i visitatori con le tradizionali melodie delle feste.

Sabato 12 dicembre, alle ore 15.00, bambine e bambini potranno incontrare Santa Lucia, che sarà accompagnata da alcuni aiutanti folletti e farà il giro di Piazzale degli Alpini per raccogliere le prime letterine dei più piccoli e distribuire caramelle. A fare da colonna sonora all'incontro ci saranno le cornamuse, con canzoni e brani della tradizione natalizia.

Per i più piccoli, nei fine settimana, torneranno gli artisti di strada e le esibizioni musicali con zampognari e cornamuse, per animare il Villaggio e accompagnare i visitatori durante lo shopping e le passeggiate. Il 19 e 20 dicembre arriverà anche Babbo Natale, che accoglierà i bambini nella sua casetta, allestita appositamente per l'occasione e animata dalla presenza di un gruppo di folletti. Una grande seduta permetterà ai più piccoli di scattare una fotografia ricordo e consegnare personalmente la propria letterina.

Infine, giovedì 24 dicembre, alle ore 21.00, nel piazzale delle autolinee si terrà la tradizionale Santa Messa di Natale, con la partecipazione della Caritas. Al termine della celebrazione, panettone e spumante saranno offerti ai presenti. Il Villaggio di Natale aprirà sabato 14 novembre e resterà allestito fino a domenica 27 dicembre.

Sarà aperto tutti i giorni con i seguenti orari: