I risultati e le classifiche di tutte le squadre di calcio di Valle Brembana e Valle Imagna, dalla terza categoria alla serie D.
SERIE D - GIRONE B - 13° giornata
RISULTATI
Piacenza Calcio 1919 - Villa Valle 3-2
CLASSIFICA
Nibbiano & Valtidone 29
Chievo Verona 27
Piacenza Calcio 1919 27
Milan Futuro 26*
Caldiero Terme 22
Leon 21*
VILLA VALLE 18
Scanzorosciate 18
Calcio Pavonese 18
Virtus Verona 16
Pro Palazzolo 15*
Real Calepina 14
Rovato Calcio 13
Club Milano 11*
Virtus CiseranoBergamo 10
Calcio Brusaporto 10
Fiorenzuola 1922 9
Tritium Calcio 1908 9
*1 partita in meno
ECCELLENZA - GIRONE B - 11° giornata
RISULTATI
Luciano Manara - Lemine Almenno 1-0
CLASSIFICA
Ponte SP Mapello 26
Seregno FBC 21
Arcellasco Città di Erba 19
Caravaggio 19
Trevigliese 15
Juvenes United 15
Cisanese 15
Nuova Sondrio 14
Olginatese 14
Città di Albino 14
Muggiò 13
Vis Nova Giussano 12
LEMINE ALMENNO 11
Zingonia Verdellino 10
Franco Scarioni 9
Luciano Manara 9
PROMOZIONE - GIRONE A - 11° giornata
Calvenzano - Acc. Calcio Alta Valle Brembana 0-2
San Pellegrino - Aurora Seriate 1967 2-2
CLASSIFICA
Olimpic Trezzanese 27
Darfo Boario 23
Gavarnese Calcio 22
Calcio Gorle 19
Calusco Monvico 17
Aurora Seriate 1967 17
SAN PELLEGRINO 15
Cenate Sotto 15
Sovere Calcio 14
ACOS Treviglio 13
Colognese 11
ACC. CALCIO A.V. BREMBANA 10
BMS Tritium Next Gen 10
Cavenago 9
Almè 9
Calvenzano 4
PRIMA CATEGORIA - GIRONE L - 11° giornata
Mozzo - Zognese 3-0
Calcio Leffe - Polisportiva Berbenno 2-3
CLASSIFICA
La Torre 28
Ranica Calcio 24
Brembate Sopra Calcio 23
Mozzo 22
Paladina 21
Ponteranica 17
POLISPORTIVA BERBENNO 17
Città di Alzano 17
ZOGNESE 16
Gandinese 2015 14
Fiorente Bergamo 1946 13
Calcio Leffe 13
Accademia Isola Bergamasca 9
Comun Nuovo 6
Mariano Calcio 5
Atletico Grignano 2
SECONDA CATEGORIA - GIRONE A - 11° giornata
Pais San Gioan - Aurora Terno Medolago 2-2
Brembillese - Trealbe Calcio 5-2
Excelsior - Acc. Calcio A.V. Brembana 3-1
CLASSIFICA
Aurora Terno Medolago 24
BREMBILLESE 23
Bergamo FC 1971 23
PAIS SAN GIOAN 18
Trealbe Calcio 17
ACC. CALCIO A.V. BREMBANA 17
Accademia Calcio 17
Calcio Curno 17
Excelsior 16
Lallio Calcio 14
Presezzo Calcio 1954 14
Roncola 13
Antoniana 13
Villa d'Adda 10
Sorisolese 5
Pol. Ponte San Pietro 3
TERZA CATEGORIA - GIRONE A - 11° giornata
Brembo - Valserina 1-1
Valtrighe - Oratorio Brembilla 4-0
CLASSIFICA
Locate Bergamasco 29
Osio Sopra 26
Giemme 24
Curnasco 24
Amatori 85 Brembate 22
Valtrighe 21
Football Ambivere 14
Pontida Briantea 13
Voluntas Osio 12
VALSERINA 11
Virescit 10
Sabbio Bergamasco 9
Brembo 9
Bonate Sotto 9
ORATORIO BREMBILLA 7
Madone 3
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