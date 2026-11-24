In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, l’amministrazione comunale di Sant’Omobono Terme lancia con fermezza un forte grido di denuncia verso questo problema oggi sempre più diffuso.

Da qualche giorno è tornato ad apparire sulla facciata del Comune uno striscione che dichiara la presa di posizione contro ogni forma di violenza, tra cui quella legata al mondo femminile: un vero e proprio NO verso la violenza di genere.

Per sensibilizzare maggiormente la comunità, nella serata di giovedì 26 novembre ore 20.30, in aula consiliare, ci sarà un importante incontro istituzionale aperto alla cittadinanza per parlare di prevenzione, tutela delle vittime e contrasto alla violenza, con la partecipazione dell’Arma dei Carabinieri e della Procura della Repubblica di Bergamo.

Venerdì 27 novembre, invece, alle ore 20.45 presso il cineteatro Ideal di Cepino, la compagnia teatrale di Valsecca salirà sul palcoscenico per presentare “Avevo grandi sogni”, una lettura teatrale liberamente tratta da “Ferite a morte” di Serena Dandini. Rompere il silenzio e sensibilizzare la cittadinanza su un tema purtroppo sempre attuale è il modo vivo e concreto per aiutare tutte le vittime di atroci e pesanti soprusi che avvengono dentro e fuori le mura domestiche, nascosti spesso in legami sentimentali malati e perversi.

Dare un segno di speranza e di rinascita a chi vive queste realtà diventa doveroso per un’amministrazione che si prende a cuore la comunità e ogni suo singolo individuo, ponendo attenzione alle fragilità e ai problemi che in essa nascono, cercando di parlarne per diffondere conoscenze e per tutelare al meglio l’intera collettività.

“Utilizzare il Teatro come strumento di denuncia non è facile, ma è ciò che abbiamo ritenuto necessario per affrontare un tema purtroppo ancora molto attuale. La sfida che ci siamo posti è quella di offrire il nostro contributo per sensibilizzare la comunità contro la violenza di genere. Soltanto attraverso l’unione tra più generazioni e lo sviluppo di una coscienza consapevole si potrà davvero dire di aver contribuito a gettare le basi per superare ogni forma di violenza e il silenzio colpevole che li accompagna. Questo nostro progetto è l’espressione di più forme artistiche unite nell’intento di dar voce a tutte quelle donne condannate al silenzio per l’eternità. La lettura, liberamente tratta da Ferite a morte di Serena Dandini, permette di ampliare la concezione comune di violenza: non la si può ridurre solamente a pugni e schiaffi, è importante ricordare tutte le altre sfumature che rientrano in questa categoria. È la normalizzazione di queste espressioni violente il vero dramma contro cui bisogna combattere.” dichiara Cristina Belli, referente del Gruppo teatrale di Valsecca.

“La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa ad entrambe le serate: una sala consiliare o un teatro pieno rappresentano il primo fondamentale segnale per dire, tutti insieme, uniti nel nostro paese, un "No" collettivo a ogni forma di violenza di genere. Affrontare un problema, parlarne e trovare alcune soluzioni insieme è sicuramente il primo modo per essere pronti a riconoscerlo e preparati ad affrontarlo” afferma la vicesindaco Stella Sirtori. Entrambe le serate sono ad ingresso libero.