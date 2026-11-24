CFG Serramenti Srl, azienda con sede a Sant’Omobono Terme specializzata nella costruzione di infissi, ricerca un/a addetto/a alla produzione in officina. La risorsa sarà inserita all’interno del reparto produttivo e lavorerà in affiancamento al team già presente. Per partecipare alla selezione, inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo
personale@cfgserramenti.com
Requisiti richiesti: esperienza nell’utilizzo dei principali utensili da lavoro; predisposizione al lavoro in squadra; proattività e voglia di imparare. L’azienda valuta anche profili alla prima esperienza. Ral annua 24.000-28.000 in base all'esperienza.
Cosa si offre: contratto di inserimento a tempo determinato, con concrete possibilità di crescita all’interno dell’azienda. Dettagli dell'offerta: orario di lavoro full-time, dal lunedì al venerdì (07:00–12:00 / 13:00–16:00). Sede di lavoro: Sant’Omobono Terme (BG).
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