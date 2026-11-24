Si è chiusa ieri sera, lunedì 23 novembre, al Casinò di San Pellegrino Terme, con l’incontro divulgativo di Licia Colò “Le sfide di Eden. Costruiamo il mondo di domani”, l’annualità del progetto “Riscaldiamo l’inverno”, l'iniziativa nata nel 2022 per contrastare la povertà energetica nella provincia di Bergamo. La serata ha rappresentato il momento conclusivo di un’edizione che ha visto il sostegno congiunto di più partner tra cui anche JTI Italia per il tramite di Fondazione Banco dell’energia a favore della comunità locale.

Il progetto. Promosso da ACLI Bergamo, Fondazione Diakonia-Caritas Bergamasca e Società San Vincenzo de Paoli, in collaborazione con ManagerNoProfit e con il supporto di Fondazione della Comunità Bergamasca, Fondazione MIA e JTI per il tramite di Fondazione Banco dell’energia, il progetto si impegna dal 2022 per intervenire sulle cause strutturali del disagio.

Oltre al contributo economico per il pagamento delle utenze domestiche, l’iniziativa ha previsto la fornitura di materiali ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica e l’affiancamento gratuito dei Tutor dell’Energia Domestica (TED). Attraverso gli sportelli di ascolto territoriali, i volontari hanno guidato le famiglie nella lettura delle bollette, nella verifica dei contratti e nell’adozione di comportamenti di consumo più consapevoli.

“Il bilancio di questa annualità conferma il valore delle alleanze territoriali e della sinergia tra Terzo Settore e imprese nel generare un impatto concreto e misurabile per le comunità - dichiara Silvia Pedrotti, Segretario Generale della Fondazione Banco dell’energia - Con il sostegno a ‘Riscaldiamo l’inverno’, portato avanti al fianco delle realtà bergamasche e di JTI Italia, abbiamo dato continuità a un modello d’intervento che unisce al sollievo immediato sulle bollette un percorso strutturato di educazione al risparmio e all'efficientamento domestico. Solo fornendo alle famiglie gli strumenti per gestire in modo consapevole l'energia possiamo trasformare un aiuto emergenziale in vera autonomia per il futuro”.

“La collaborazione con Fondazione Banco dell’energia nasce da una visione condivisa: partire dall’ascolto dei bisogni reali delle persone per costruire risposte concrete insieme a chi conosce e vive quotidianamente il territorio” dichiara Adriana Valle, Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia “È proprio da questo ascolto che nasce il valore del lavoro congiunto tra imprese, istituzioni e Terzo Settore: mettere a sistema competenze e risorse per intervenire in modo efficace laddove c’è maggiore bisogno. ‘Riscaldiamo l’inverno’ rappresenta bene questo approccio, perché affianca al sostegno immediato strumenti di accompagnamento e sensibilizzazione capaci di guardare anche al lungo periodo. Come JTI Italia, crediamo nel valore di partnership solide e continuative, in grado di contribuire concretamente al benessere delle comunità in cui operiamo”.