Da oggi, martedì 24 novembre, entra ufficialmente in servizio, nel Comune di Berbenno, la nuova agente di Polizia Locale, dottoressa Giovanna Perego. Fino alla fine di dicembre presterà servizio per 30 ore settimanali coadiuvata dal Comandante di Polizia Locale di San Pellegrino Terme.

Da gennaio 2027 sarà attivata una convenzione con il Comune di Strozza per 12 ore settimanali. Sempre a partire da gennaio, il servizio sarà ulteriormente potenziato con l'arrivo di altri due agenti a scavalco, a supporto del territorio.

"L'obiettivo - spiega il sindaco Manuel Locatelli - è quello di garantire una maggiore presenza sul territorio, prevenire e contrastare i fenomeni di microcriminalità attraverso pattugliamenti, controlli veicolari e servizi di vigilanza territoriale, anche nelle ore preserali, con particolare attenzione alla prevenzione dei furti nelle abitazioni. Un prezioso contributo sarà garantito anche dalla collaborazione con i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Villa d'Almè, che ringraziamo per la disponibilità e il servizio reso alla nostra comunità".

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