La festa di Santa Lucia rappresenta una delle tradizioni più amate e radicate della comunità bergamasca, un momento speciale per bambine e bambini e per le loro famiglie. La magia dell’attesa, il rito della letterina, la gioia della sorpresa e la condivisione di piccoli gesti che si tramandano di generazione in generazione fanno di questa ricorrenza un’importante occasione di incontro e di socialità, capace di coinvolgere l’intera città.

Anche quest’anno l’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo rinnova il proprio impegno nel valorizzare questa tradizione attraverso un calendario di iniziative che, dal 4 al 13 dicembre 2026, invita i più piccoli e le loro famiglie a vivere la città, a frequentarne i luoghi della cultura, a scoprirne il patrimonio e a sperimentare, attraverso il gioco e la creatività, nuovi linguaggi ed esperienze.

Il programma nasce dalla collaborazione con le istituzioni culturali cittadine, i musei, le biblioteche, le ludoteche, le compagnie teatrali, le associazioni e le reti di quartiere, che contribuiscono con le proprie competenze e sensibilità a costruire una proposta diffusa sul territorio, rivolta a diverse fasce d’età.

Santa Lucia va nei musei, nelle biblioteche e all’Orto Botanico

Arte, scienza, natura e narrazione sono al centro delle proposte dei musei e delle biblioteche cittadine. Dal 4 al 12 dicembre le otto biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano accoglieranno bambine e bambini dai 4 agli 8 anni per presentare BiSbù, un nuovo e curioso aiutante che ha scelto di abitare tra gli scaffali dei libri. All’Orto Botanico Lorenzo Rota, il 4 dicembre, il Circolo dei Narratori proporrà I racconti del Luna Park delle Meraviglie, tra storie kamishibai, racconti tessili e giochi.

La luce, elemento centrale della tradizione di Santa Lucia, sarà protagonista delle attività del Museo diocesano Adriano Bernareggi, della GAMeC e del Civico Museo Archeologico, mentre il Museo delle storie di Bergamo proporrà un laboratorio dedicato alla fotografia. L’Accademia Carrara accompagnerà i più piccoli in un percorso guidato interattivo tra le opere del museo e il Museo Civico di Scienze Naturali Enrico Caffi coinvolgerà giovani naturalisti in esperimenti, quiz e attività di scoperta.

Santa Lucia va a teatro

Numerosi gli appuntamenti teatrali dedicati all’infanzia e alle famiglie, con spettacoli che intrecciano fantasia, narrazione e tradizione. Il Teatro tascabile di Bergamo proporrà al Monastero del Carmine Il mio letto è una nave, in programma il 5, 7 e 8 dicembre, mentre Teatro Prova porterà in scena al Teatro San Giorgio La lanterna di Santa Lucia, il 6, 8 e 13 dicembre. Nel pomeriggio del 13 dicembre, Pandemonium Teatro presenterà al Teatro di Loreto Un dono per Lucia e Teatro Caverna proporrà, nella propria sede di via Tagliamento, Tra le storie di Santa Lucia, un viaggio nei racconti della tradizione attraverso musica, animazione e comicità.

Santa Lucia va al cinema

Due gli appuntamenti cinematografici ospitati da CULT! Diffusione Culturale, al Palazzo della Libertà. Sabato 12 dicembre Lab 80 film, in collaborazione con Bergamo Film Meeting, proporrà Pesciolino & Superverme, due mediometraggi di animazione tratti dagli albi illustrati di Julia Donaldson e Axel Scheffler. Domenica 13 dicembre, in occasione dei 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, Lab 80 film e Libreria San Paolo riproporranno sul grande schermo Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini, con la presenza di un ospite speciale: il burattino originale del film.

Santa Lucia va in città

La festa coinvolgerà anche altri spazi culturali e luoghi di aggregazione nei quartieri, con attività che spaziano dal teatro di figura ai laboratori creativi, dalla robotica educativa alla scoperta delle tradizioni natalizie. Novità di quest’anno: Burattini a Natale che - alla sua trentesima edizione - trova una nuova collocazione e un nuovo partner in Grès Art e rinnova la sua collaborazione con Fondazione Ravasio - Museo del Burattino.

Palazzo Moroni aprirà le proprie sale alle famiglie per un percorso dedicato alle tradizioni natalizie, mentre le ludoteche Locatelli e GiocaGulp proporranno rispettivamente un laboratorio di cucina e uno di robotica educativa. Negli spazi di ABQ – Abitare Quarenghi, Allegra Brigata Cinematica accompagnerà bambine e bambini in un’esperienza tra movimento, luce e fotografia. Dal 10 al 12 dicembre tornerà inoltre, presso il Centro Tutte le Età di Celadina, l’Ufficio Postale di Santa Lucia, a cura della Rete di Quartiere, dove le famiglie potranno condividere il tradizionale rito della consegna della letterina.

I Monasteri d’inverno: teatro, giostre e atmosfere natalizie in Città Alta

Ad arricchire il periodo delle festività torna anche I Monasteri d’inverno, il programma nato dalla consolidata collaborazione tra Cooperativa Città Alta e Teatro tascabile di Bergamo, che anima i complessi monumentali di Sant’Agata e del Carmine attraverso tre iniziative: la sesta edizione de Il teatro è servito, rassegna gratuita di teatro per l’infanzia e l’adolescenza, dal 6 dicembre al 24 gennaio; la quinta edizione de Il Giardino di Natale, dal 5 dicembre al 6 gennaio, con mercatini, spettacoli, laboratori, musica e iniziative solidali.

Segnaliamo particolarmente la terza edizione del Luna Park delle Meraviglie, dal 5 dicembre al 10 gennaio, progetto del Teatro tascabile di Bergamo con casa degli alfieri, sostenuto dal Comune di Bergamo attraverso il Partenariato Speciale Pubblico Privato. Ideato come uno spazio ludico, interattivo e poetico, il Luna Park propone giostre, giochi, teatro, musica e arti visive, mettendo al centro il valore dell’incontro, della natura e della capacità di meravigliarsi.

Informazioni e programma

Il calendario è curato dall’Assessorato alla Cultura con

Civico Museo Archeologico

Museo Civico di Scienze Naturali Enrico Caffi

Museo delle storie di Bergamo

Orto Botanico di Bergamo Lorenzo Rota

Sistema Bibliotecario Urbano

GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea

Ludoteca GiocaGulp

Ludoteca Locatelli

Museo Accademia Carrara

Rete di Quartiere di Celadina

ABC - Allegra Brigata Cinematica

Associazione Arts - I Teatri dei Bambini

BFM - Bergamo Film Meeting Onlus Film

Gres art 671

Lab 80 film

Libreria San Paolo

Museo diocesano Adriano Bernareggi

Pandemonium Teatro

Palazzo Moroni

Teatro Caverna

Teatro Prova - Rassegna Giocarteatro

TTB - Teatro tascabile di Bergamo

Tutte le attività sono gratuite, salvo dove diversamente indicato. Le prenotazioni, ove previste, sono accolte fino a esaurimento dei posti disponibili. Il programma completo, con orari, luoghi, fasce d’età, modalità di partecipazione e informazioni sui biglietti, è consultabile sul sito comune.bergamo.it.

IL PROGRAMMA

SANTA LUCIA VA NEI MUSEI, NELLE BIBLIOTECHE E ALL’ORTO BOTANICO

4-12 dicembre

Biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano

Santa Lucia ha il suo asinello, le biblioteche hanno un nuovo aiutante. Vieni a conoscere BiSbù!

A cura dello SBU - Sistema Bibliotecario Urbano

Laboratorio e incontro (4-8 anni)

Anche le biblioteche hanno un aiutante magico, altrettanto speciale come l’asinello di Santa Lucia: BiSbù! Curioso e un po’ birichino, ha deciso di stabilirsi proprio tra gli scaffali dei libri. Bambine e bambini potranno conoscerlo da vicino.

Il calendario:

4 dicembre - ore 16.45 - Biblioteca Regeni - via della Vittoria 1 - prenotazione consigliata: bibliotecacolognola@comune.bergamo.it

5 dicembre - ore 10.30 - Biblioteca Gavazzeni - piazza Mercato delle Scarpe - prenotazione consigliata: bibliotecagavazzeni@comune.bergamo.it

5 dicembre - ore 16 - Biblioteca Tiraboschi - via San Bernardino 74 - prenotazione consigliata: 035 399476

6 dicembre - ore 16- Biblioteca Caversazzi - via Tasso 4 - prenotazione consigliata: bibliotecacaversazzi@comune.bergamo.it

9 dicembre - ore 16.45 - Biblioteca Galizzi - via Coghetti 252 - prenotazione consigliata: bibliotecagalizzi@comune.bergamo.it

10 dicembre - ore 16.45 - Biblioteca Ambiveri - via Piacentini 5 - prenotazione consigliata: bibliotecaambiveri@comune.bergamo.it

11 dicembre - ore 16.45 - Biblioteca Valtesse - via Ruggeri da Stabello 34 - prenotazione consigliata: bibliotecavaltesse@comune.bergamo.it

12 dicembre - ore 16 - Biblioteca Pelandi - via Corridoni 28/A - prenotazione consigliata: bibliotecapelandi@comune.bergamo.it

Info: biblioteche.comune.bergamo.it

4 dicembre - ore 17

Orto Botanico Lorenzo Rota

Scaletta Colle Aperto

I racconti del Luna Park delle Meraviglie

Laboratorio e narrazione (3-8 anni)

A cura del Circolo dei Narratori, in collaborazione con Orto Botanico di Bergamo, Tessuto connettivo e Associazione Il Cerchio di Gesso APS

Il Circolo dei Narratori porta all’Orto Botanico i racconti del Luna Park delle meraviglie! Vi aspettiamo con le storie kamishibai di Antonio Catalano, storie tessili e i giochi "La tovaglia narrante" e "Attaccar bottone".

Info: info@teatrotascabile.org

6 dicembre - ore 15.30

Museo diocesano Adriano Bernareggi

piazza Duomo 5

Arte per le feste!

Visita e laboratorio (5-10 anni)

Tra oro, colori e trasparenze, la luce si fa racconto. A partire dalla storia di Santa Lucia, un viaggio tra le opere del museo e un laboratorio per scoprire e sperimentare la magia della luce.

Prenotazione obbligatoria: Eventbrite

Biglietto: 2€ bambini, 4€ adulti

Info: scuole@fondazionebernareggi.it | www.fondazionebernareggi.it | 035 278151

6 dicembre - ore 16

Convento di San Francesco - Museo delle storie di Bergamo

piazza Mercato del fieno 6/a

Visioni fenomenali. Christmas edition

Laboratorio (6-11 anni)

Nell’atmosfera incantata delle feste, scopriamo insieme un’altra magia, quella dietro l’obiettivo fotografico: una comune scatola di scarpe si trasforma in uno strabiliante strumento per scrutare il mondo.

Prenotazione obbligatoria: Ticketlandia

Biglietto: ingresso in museo gratuito; attività bambini 3€, adulti 5€

Info: museodellestorie.bergamo.it

10 dicembre - ore 16.30

GAMeC - Galleria d’arte moderna e contemporanea

via San Tomaso 53

Un museo pieno di magia

Visita con attività (4-8 anni)

A cura di GAMeC Dipartimento Educativo

Un invito a esplorare in punta di piedi le sale della GAMeC: tra luci, ombre e bagliori sognanti, ogni angolo svela meraviglie inattese. Lasciati guidare dalla magia di una storia tutta da scoprire.

Prenotazione obbligatoria: biglietteria@gamec.it

12 dicembre - ore 15.30

Fondazione Accademia Carrara

piazza Giacomo Carrara 82

Esprimi un desiderio…

Percorso guidato interattivo (4-6 anni)

A cura dei Servizi Educativi di Accademia Carrara

Una giovane donna legge una lettera a lume di candela e sorride… Chi le avrà scritto per renderla così contenta? Forse sei stato tu... Ti aspettiamo in museo per scoprirlo!

Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@lacarrara.it | 328 1721727 - Biglietto: ingresso in museo gratuito per bambini; attività 5€ Info: lacarrara.it

12 dicembre - ore 16

Civico Museo Archeologico - Aula didattica

piazza Cittadella 9

Una lanterna per Santa Lucia

Laboratorio (5-10 anni)

A cura del Centro Didattico Culturale

Prepariamoci insieme a illuminare la notte più lunga dell’anno con le nostre lanterne per Santa Lucia.

Prenotazione obbligatoria: Eventbrite

13 dicembre - ore 15

Museo Civico di Scienze Naturali Enrico Caffi

piazza Cittadella 10

Santa Lucia in Museo… NATURAlmente

Laboratorio (6-11 anni)

Esperienze pratiche di laboratorio e quiz mettono alla prova giovani naturalisti. Quante zampe hanno i ragni? Quale è il minerale più duro e quale il più pesante? Alla scoperta di Ittiosauri e Cetacei.

Prenotazione obbligatoria: Eventbrite

Biglietto: adulti 3€

Info: museoscienzebergamo.it

SANTA LUCIA VA A TEATRO

5 dicembre - ore 20.30

7 dicembre - ore 20.30

8 dicembre - ore 11

Monastero del Carmine - Teatro tascabile di Bergamo

via Bartolomeo Colleoni 21

Il mio letto è una nave

Spettacolo teatrale (+6 anni)

Di TTB - Teatro tascabile di Bergamo

Tre personaggi condividono un tempo sospeso tra due tocchi di orologio, in una stanza segreta. Ispirato ai racconti di Robert Louis Stevenson e Sidonie-Gabrielle Colette, lo spettacolo racconta il tempo magico dell’infanzia e dei grandi artisti.

Prevendita consigliata: ttbergamo.18tickets.it

Biglietto: ridotto 7€ (6-17 anni, persone con disabilità, residenti in Città Alta, soci Lab80film, Carta Mutuasalus®, dipendenti ATB e TEB, passeggeri ATB e TEB, over 65), intero 10€ (18-64 anni). Info: info@teatrotascabile.org | 035 242095

6 dicembre - ore 15.30 e 17.30

8 e 13 dicembre - ore 16.30

Teatro San Giorgio

via San Giorgio 1/F

La lanterna di Santa Lucia

Spettacolo teatrale per famiglie (+3 anni)

Di Teatro Prova

Quella tra il 12 e il 13 dicembre è la notte dei desideri: i bambini hanno scritto le loro letterine e ora aspettano di ricevere i doni da Santa Lucia. I suoi occhi non vedono... e allora come fa a consegnare i regali? Grazie alla luce della sua lanterna, con cui può illuminare ogni luogo, reale o di fantasia.

Prevendita consigliata: Midaticket

Biglietto: 7€ (ridotto allievi Teatro Prova 3.50€)

Info: teatroprova.com

13 dicembre - ore 16.30

Teatro di Loreto

largo Guglielmo Rontgen 4

Un dono per Lucia

Spettacolo teatrale (3-10 anni)

Di Pandemonium Teatro

Durante una notte di consegne, un fattorino riceve un misterioso pacchetto da recapitare a Santa Lucia. Inizia così un’avventura tra realtà e fantasia, alla scoperta della bellezza dell’attesa.

Prevendita obbligatoria: Vivaticket | info@pandemoniumteatro.org| 035 235039

Biglietto: ridotto 6€, intero 7€

Info: pandemoniumteatro.org

13 dicembre - ore 16.30

Spazio Caverna - Teatro Caverna

via Tagliamento 7

Tra le storie di Santa Lucia

Spettacolo teatrale (+3 anni)

Di Teatro Caverna

Un viaggio tra i racconti della tradizione legati a Santa Lucia. Chi era Santa Lucia? Lo scopriremo tra una gag e l’altra, a ritmo di musica, con divertenti parodie e momenti di animazione.

Prenotazione consigliata: biglietteria@teatrocaverna.it | 389 1428833 - Biglietto: 2€ (+ tessera Teatro Caverna 2€)

SANTA LUCIA VA AL CINEMA

12 dicembre - ore 15.30

CULT! DIFFUSIONE CULTURALE - PALAZZO DELLA LIBERTÀ

piazza della Libertà

Pesciolino & Superverme

Proiezione cinematografica (+3 anni)

Superverme (Superworm) di Jac Hamman e Sarah Scrimgeour - Regno Unito, 2021, 25'

Pesciolino (Tiddler) di Alex Bain e Andy Martin - Regno Unito, 2024, 23'

A cura di Lab 80 film, in collaborazione con Bergamo Film Meeting

Due nuovi splendidi mediometraggi di animazione tratti dagli amatissimi albi illustrati di Julia Donaldson e Axel Scheffler duo creatore di capolavori come II Gruffalò, La strega Rossella, Bastoncino e molti altri adattati per il grande schermo.

Biglietto: 5€

Info e prenotazioni: lab80.it/programmazione

13 dicembre - ore 18

CULT! DIFFUSIONE CULTURALE - PALAZZO DELLA LIBERTÀ

piazza della Libertà

Le avventure di Pinocchio

Proiezione cinematografica e incontro (+8 anni)

Di Luigi Comencini - Italia, Francia e Germania Ovest, 1972, 135’

A cura di Lab 80 film e Libreria San Paolo

Torna in sala, in occasione dei 200 anni dalla nascita di Collodi, il capolavoro di Luigi Comencini nella versione cinematografica, accompagnato da un ospite davvero speciale: il burattino originale del film.

Prenotazione consigliata: lab80.it/programmazione

SANTA LUCIA VA IN CITTÀ

5 dicembre - ore 16.30

Gres art 671

via San Bernardino 141

E vissero felici e contenti

Spettacolo di burattini (+3 anni)

Della compagnia I Burattini Cortesi

A cura di Associazione ARTS - I Teatri dei Bambini

Una bella principessa e un dolce pastore si amano, ma il loro amore è ostacolato dal prepotente principe Korvak e dalla strega Micillina. Grazie al provvidenziale intervento di Gioppino, i due giovani riescono a superare le perfide magie e la favola si chiude con il classico e festoso ballo dei burattini.

La sezione “Burattini a Natale” dei Teatri dei Bambini è ospite di gres srt 671, nuovo partner della manifestazione.

Biglietto: 8€ (card da 5 ingressi 35€)

Info e prevendita: itdb.associazionearts.it

8 e 12 dicembre - ore 16

Palazzo Moroni

via Porta Dipinta 12

Aspettando Santa Lucia

Attività per famiglie con bambini (6-10 anni)

A cura di Palazzo Moroni

Attraverso le sale, popolate da figure allegoriche e dai protagonisti di celebri poemi senza tempo, grandi e piccini hanno modo di scoprire le tradizioni natalizie della famiglia Moroni. Alla fine della visita, realizziamo insieme una graziosa busta per la letterina a Santa Lucia.

Prenotazione obbligatoria: palazzomoroni.it

Biglietti: da 5 a 14€

Info: faimoroni@fondoambiente.it | 035 360320

9 dicembre - ore 16.30

Ludoteca Locatelli

via Diaz 1 (presso Parco Locatelli)

Ludocucina di Santa Lucia

Laboratorio creativo (3-11 anni)

Cuciniamo insieme dei dolcetti nell’attesa di Santa Lucia!

Prenotazione obbligatoria: 345 6792697 (whatsapp)

10 dicembre - ore 9-12 | 16-18.30

11 dicembre - ore 16-18.30

12 dicembre - ore 9-12 | 16-18.30

Ufficio Postale di Santa Lucia, presso CTE Celadina

via Pizzo dei 3 Signori 4

Aspettando Santa Lucia a Celadina

Attività in famiglia (+2 anni)

A cura di Rete di Quartiere di Celadina

Tutte le famiglie e bambini che hanno piacere a vivere il rito della consegna della propria letterina, sono invitati a visitare l’Ufficio postale di Santa Lucia, accolti dalla Rete di Quartiere.

Info: 320 9234906

10 dicembre - ore 17

Ludoteca GiocaGulp

via Don Gnocchi 3 (all’interno del Parco Turani)

Il taxi di Santa Lucia

Laboratorio di robotica educativa (3-11 anni)

Con tutti questi indirizzi Santa Lucia è andata un po’ in confusione. Così, chiamerà un taxi speciale per non sbagliare strada. Non è che sarai proprio tu il taxista?

Prenotazione consigliata: ludotecaredona@comune.bergamo.it | 344 0779177 | 035 360320 - I bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni devono essere accompagnati da un adulto

11 dicembre - ore 17.00

(coppia bambini 4-6 anni con genitore)

13 dicembre - ore 16.00

(bambini 6-10 anni)

ABQ - Abitare Quarenghi

via Quarenghi 33c

La luce nel movimento. Speciale Santa Lucia

Laboratorio di movimento e light art photography (4-10 anni)

A cura di ABC - Allegra Brigata Cinematica

Laboratorio tra movimento e luce, dove il corpo si trasforma in un pennello vivente e luminoso che lascia la sua traccia, catturata dalla macchina fotografica.

Prenotazione obbligatoria: Eventbrite

Info: abc.prenotazioni@gmail.com | www.allegrabrigatacinematica.it

Consigliati abiti comodi e calzini antiscivolo

12 dicembre - ore 16.30

Gres art 671

via San Bernardino 141

Storie con i fiocchi - Alla finestra con il naso all’insù

Teatro di narrazione e di oggetti (+3 anni)

Di Teatro Gioco Vita (Piacenza)

A cura di Associazione ARTS - I Teatri dei Bambini

Nell’attesa di Santa Lucia, una donna alla finestra dà vita a storie sorprendenti usando semplici oggetti quotidiani: una zucchina, un giubbotto e un limone prendono forma sul palcoscenico per trasformarsi in personaggi fantastici. I bambini, incantati dalla magia del teatro di figura, promettono a loro volta di raccontare nuove storie per farle vivere per sempre. La sezione “Burattini a Natale” dei Teatri dei Bambini è ospite di gres art 671, nuovo partner della manifestazione.

Biglietti: 8€ (card da 5 ingressi 35 €)

Info e prevendita: itdb.associazionearts.it

dal 5 dicembre al 10 gennaio

Monastero del Carmine - Teatro tascabile di Bergamo

via Bartolomeo Colleoni 21

Luna Park delle Meraviglie

Progetto ludico, interattivo ed espositivo (0-99 anni)

Un luogo in cui la festa incontra la meraviglia e l’immaginazione di Antonio Catalano si fa esperienza condivisa: teatro, musica, arti visive, eventi, incontri poetici, giostre e mondi da esplorare, attraversare, ascoltare, vivere e reinventare. Il Luna Park delle Meraviglie nasce per riscoprire il valore dell’incontro: al centro, l’umanità, con le sue fragilità e la sua capacità di meravigliarsi e sorprendere. Un vero e proprio “villaggio” fragile, da abitare e condividere, dove i percorsi narrativi diventano occasioni di scoperta, partecipazione e incontro.

Orari, biglietti e info: info@teatrotascabile.org |035 242095 | teatrotascabile.org