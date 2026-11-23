All’amarezza per lo sfregio ha risposto subito l’abbraccio di un intero territorio. Nelle ore successive alla notizia del danneggiamento della Madonnina dei Tre Faggi a Fuipiano Valle Imagna, gli Alpini e i custodi della località sono stati letteralmente travolti da una valanga di messaggi di vicinanza, solidarietà e incoraggiamento: attestazioni d’affetto arrivate non solo dai residenti della Valle Imagna, ma anche da tanti escursionisti e frequentatori della montagna che in quel luogo riconoscono un pezzo della propria storia.

​Oltre alle parole di conforto, la mobilitazione si è tradotta in disponibilità concrete. Diversi professionisti e artigiani si sono infatti fatti avanti, offrendo gratuitamente le proprie competenze pur di restituire dignità alla piccola statua ridotta in frantumi.

​Tra questi c’è Pietro Invernizzi, stimato maestro della pietra "pecapride" di Corna Imagna e storico amico degli Alpini del gruppo locale. Senza perdere tempo, Invernizzi ha raccolto i frammenti recuperati e si è messo subito all’opera nel suo laboratorio: armato di mazzuolo, scalpello e tanta pazienza, sta lavorando con cura artigianale sui singoli pezzi del manto azzurro, del volto e della base per ricomporre ciò che sembrava irrimediabilmente perduto.

Un intervento delicato, fatto di tecnica e passione, che trasforma la ferita in un simbolo di rinascita condivisa. ​Se il lavoro in laboratorio procede a ritmo serrato, all’orizzonte c’è già una data precisa per segnare il ritorno alla normalità e celebrare questo gesto collettivo. L’inaugurazione ufficiale della Madonnina restaurata si terrà sabato 2 gennaio 2027, durante la tradizionale Messa di inizio anno ai Tre Faggi.

​Prima del momento solenne e della benedizione, è previsto un breve incontro di presentazione per raccontare le fasi del recupero e ringraziare pubblicamente chi ha reso possibile il salvataggio della statua.

"Sarà l'occasione per stringersi ancora una volta attorno alla cappelletta rivolta verso il Resegone, dimostrando che il rispetto, la cura e l'impegno della comunità sono più forti di qualsiasi gesto d'incuria o vandalismo" fanno sapere gli Alpini del gruppo locale, impegnati nella cura e manutenzione dell'area attorno ai Tre Faggi.