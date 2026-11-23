All’amarezza per lo sfregio ha risposto subito l’abbraccio di un intero territorio. Nelle ore successive alla notizia del danneggiamento della Madonnina dei Tre Faggi a Fuipiano Valle Imagna, gli Alpini e i custodi della località sono stati letteralmente travolti da una valanga di messaggi di vicinanza, solidarietà e incoraggiamento: attestazioni d’affetto arrivate non solo dai residenti della Valle Imagna, ma anche da tanti escursionisti e frequentatori della montagna che in quel luogo riconoscono un pezzo della propria storia.
Oltre alle parole di conforto, la mobilitazione si è tradotta in disponibilità concrete. Diversi professionisti e artigiani si sono infatti fatti avanti, offrendo gratuitamente le proprie competenze pur di restituire dignità alla piccola statua ridotta in frantumi.
Tra questi c’è Pietro Invernizzi, stimato maestro della pietra "pecapride" di Corna Imagna e storico amico degli Alpini del gruppo locale. Senza perdere tempo, Invernizzi ha raccolto i frammenti recuperati e si è messo subito all’opera nel suo laboratorio: armato di mazzuolo, scalpello e tanta pazienza, sta lavorando con cura artigianale sui singoli pezzi del manto azzurro, del volto e della base per ricomporre ciò che sembrava irrimediabilmente perduto.
Un intervento delicato, fatto di tecnica e passione, che trasforma la ferita in un simbolo di rinascita condivisa. Se il lavoro in laboratorio procede a ritmo serrato, all’orizzonte c’è già una data precisa per segnare il ritorno alla normalità e celebrare questo gesto collettivo. L’inaugurazione ufficiale della Madonnina restaurata si terrà sabato 2 gennaio 2027, durante la tradizionale Messa di inizio anno ai Tre Faggi.
Prima del momento solenne e della benedizione, è previsto un breve incontro di presentazione per raccontare le fasi del recupero e ringraziare pubblicamente chi ha reso possibile il salvataggio della statua.
"Sarà l'occasione per stringersi ancora una volta attorno alla cappelletta rivolta verso il Resegone, dimostrando che il rispetto, la cura e l'impegno della comunità sono più forti di qualsiasi gesto d'incuria o vandalismo" fanno sapere gli Alpini del gruppo locale, impegnati nella cura e manutenzione dell'area attorno ai Tre Faggi.
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