Reduce dalla vittoria contro il Monza, l’Atalanta vuole provare a dare continuità e per farlo deve battere l’Inter di Chivu. Per questa sfida d’alto livello Sarri opta per un 4-2-3-1 composto da Sportiello tra i pali (scelto pochi istanti prima dell’inizio del match a causa di un problema riscontrato da Carnesecchi nel riscaldamento), in difesa Bellanova, Scalvini, Kolasinac e Zappacosta. A Ederson e Kessie il compito di comandare la regia di centrocampo. Sulla trequarti da sinistra Zalewski, De Ketelaere ed Elmas a sostegno della prima punta Nikola Krstovic.

L’allenatore ospite risponde con il solito 3-5-2: in porta Martinez Jo, in difesa Carlos Augusto, Bastoni e Pavard. A centrocampo Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella e Spencer. L’incarico del gol è stato affidato a Pio Esposito e Marcus Thuram. Il primo spunto del match è dell’Inter, che al secondo minuto ha subito un’occasione con un cross da destra che arriva a Dimarco, il quale rimette la palla in area, brava la difesa atalantina a farsi trovare pronta ed allontanare il pericolo.

La squadra di Chivu insiste in attacco, prima con una conclusione di Mkhitaryan deviata in calcio d’angolo, e successivamente con un tiro di Barella sempre dal limite dell’area, questa volta termina alto sopra la traversa, senza l’impegno di Sportiello. Nei primi 7 minuti arriva anche il primo squillo dell'Atalanta con Zalewski, l'esterno della Dea fa partire un traversone da destra, respinta che favorisce nuovamente il polacco, il quale questa volta calcia. Tiro centrale bloccato facilmente da Martinez. Al 10’, doppia occasione Inter, prima con un cross di Dimarco da sinistra e poi uno di Spende da destra. 30 secondi dopo, grande occasione per i nerazzurri: Thuram viene servito largo sul lato sinistro, tacco per Dimarco, il quale mette un traversone verso Pio Esposito, che non impatta al meglio mettendo il pallone fuori.

Anche l'Atalanta prova a farsi avanti, al quattordicesimo minuto Bellanova viene servito in profondità, palla in mezzo, ribattuta, sfera poi raccolta da Kessie, il quale da fuori area libera il destro, mettendo largo. Al minuto numero sedici la sblocca l’Inter, con Pio Esposito: il bomber azzurro da due passi spinge la palla in porta, messa in area dal connazionale Barella. Al ventinovesimo accade un' altra grande occasione per la squadra di Milano: Dimarco mette un cross teso per Thuram, il quale non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. La risposta atalantina non tarda ad arrivare, infatti la squadra di Sarri, nel giro di qualche secondo, si ritrova davanti alla porta avversaria diverse palle gol, senza mai trovare il colpo vincente. Successivamente, brutta palla persa nella propria trequarti da parte dell'Atalanta, bravo Sportiello ad opporsi ad un doppio tentativo di Thuram. Da questa azione nasce il calcio d'angolo del 2-0, sul cross di Dimarco, è ancora una volta Pio Esposito a prevalere su tutti mettendo la palla in rete.

La Dea risponde immediatamente al raddoppio dell'Inter, e lo fa con Elmas, cross da sinistra, il macedone si ritrova la palla tra i piedi e buca l’estremo difensore nerazzurro. Primo tempo che si chiude sul risultato di 1-2 in favore dell’Inter. I primi minuti del secondo tempo sono gestiti dall'Inter, e al 52' la squadra di Chivu trova il gol del 1-3 siglato Pio Esposito, che trova la tripletta personale grazie ad una palla intelligente di Thuram sulla corsa, bravo poi l'attaccante con la maglia numero 94 a non sbagliare a tu per tu con Sportiello.

Al cinquantanovesimo la squadra di Sarri ha l’occasione di accorciare nuovamente le distanze: cross di Zappacosta, sponda di De Ketelaere per Elmas che però non riesce a inquadrare lo specchio della porta. L'Atalanta non demorde, grande occasione da calcio d’angolo, ottima risposta di Joseph Martinez, che mette di nuovo in corner. Il secondo tiro dalla bandierina è quello buono, De Ketelaere anticipa tutti e porta la Dea a -1 dal pareggio. L'azione successiva l’Inter si porta subito all’attacco, Thuram salta Sportiello, prova a spingere il pallone in porta, Zappacosta tenta di respingere, ma in scivolata tocca con la mano. Rigore trasformato da Petar Sucic, il quale spiazza Sportiello dagli undici metri.

La Dea però continua (giustamente) a crederci, al 79’ CDK nei pressi dell’area piccola non riesce ad oltrepassare il portiere dell’Inter, Atalanta che rimane comunque in attacco e De Ketelaere prova una seconda conclusione, questa volta dal limite dei sedici metri riesce a mettere la palla sotto la traversa. Nulla da fare per Martinez. Minuto ottantasei: miracolo di Martinez sulla conclusione ravvicinata di Pasalic. L'Atalanta insiste e al 90’ guadagna un calcio di rigore, trasformato dal "presidente" Franck Kessie. Termina in parità la sfida tra Atalanta e Inter un match ricco di emozioni e gol. Ora la testa va alla sfida di Conference League contro il Borac Banja Luka.