"'La politica della Lega è nata nelle valli', diceva Umberto Bossi nel 1995 a Piazza Brembana. L’eredità politica del nostro fondatore deve perciò essere raccolta, in primis, dalla sezione della Lega Valle Brembana". Così annuncia la ripartenza della sezione della Lega in Valle Brembana Michele Gotti, il neo Commissario del movimento, 24 anni, consigliere comunale di minoranza a Sedrina.

Per presentare il nuovo percorso, la Sezione invita tutta la cittadinanza a un incontro pubblico martedì 24 novembre alle ore 20.30, presso la Sala Polivalente di San Giovanni Bianco (Via Castelli 19).

Al centro della serata ci sarà il confronto diretto con la comunità su diversi tempi: dei giovani, che cercano un motivo concreto per restare in Valle; delle famiglie, degli artigiani e delle imprese, che tengono viva l’economia locale; degli anziani, che hanno bisogno di servizi più vicini.

"Le sfide sono quelle che i cittadini conoscono bene - spiega Gotti -: viabilità, spopolamento e servizi pubblici. Una Valle che a tratti può apparire isolata e poco popolata, ma che custodisce la forza delle generazioni che l’hanno fatta crescere.

Da qui l’obiettivo del nuovo corso: una Valle che non si limiti a resistere, ma torni a crescere, valorizzando le capacità di autogoverno delle amministrazioni locali. L’invito è rivolto a tutti: amministratori, giovani, famiglie, imprenditori, associazioni e semplici cittadini".