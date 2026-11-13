Parco dei Colli, tutelate le aree esterne: il TAR respinge 11 ricorsi

Il TAR conferma la tutela paesaggistica delle aree prevalentemente agricole situate al di fuori del perimetro del Parco dei Colli. Con undici distinte sentenze, emesse tra luglio e ottobre 2026, il Tribunale amministrativo di Brescia ha riconosciuto legittima l’individuazione dei territori di protezione esterna attraverso la variante al Piano territoriale di coordinamento adottata dall’Ente nel 2018 e approvata da Regione Lombardia nel 2022. Il TAR ha rigettato tutti i ricorsi, accogliendo le ragioni del Parco, costituitosi in giudizio insieme alla Regione e al Comune di Bergamo.

Presentati da privati e operatori economici, tra cui proprietari e imprese edili, i ricorsi riguardavano terreni, principalmente a sud della città di Bergamo: nei quartieri tra Loreto e il Viaggio degli Sposi, Campagnola e Malpensata, oltre che Longuelo e Redona.

Questi spazi svolgono una funzione di cuscinetto tra il Parco e il territorio circostante e, per il loro valore ambientale e paesaggistico, contribuiscono a collegare il sistema collinare alla pianura.

«Accogliamo queste sentenze con grande soddisfazione. Abbiamo difeso queste aree perché i campi, gli spazi aperti e le connessioni ecologiche della pianura sono un patrimonio essenziale per il paesaggio e per il benessere delle nostre comunità. La cintura verde a sud di Bergamo merita una visione lungimirante e scelte coraggiose. Questo risultato ci dà ulteriore slancio per proseguire, insieme alle istituzioni coinvolte, nella tutela di questi luoghi e nel progetto di ampliamento del Parco», dichiara il presidente del Parco dei Colli di Bergamo, Oscar Locatelli.

Nel merito, le sentenze chiariscono che i territori di protezione esterna dei parchi sono soggetti a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera f, del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e che compete alla pianificazione paesaggistica del Parco la loro concreta individuazione, senza che sia necessaria una legge regionale.

Nello specifico il TAR ha riconosciuto che la scelta delle aree è stata adeguatamente motivata dall’obiettivo di rafforzare i collegamenti ambientali e paesaggistici tra il sistema collinare e la pianura, assicurando un’adeguata valutazione delle trasformazioni del territorio. Il Tribunale non ha ravvisato errori di fatto o manifeste illogicità nelle scelte adottate.

Le sentenze precisano anche gli effetti concreti della tutela: le eventuali possibilità di edificare previste dai piani comunali non vengono automaticamente cancellate, ma la realizzazione degli interventi richiede l’autorizzazione paesaggistica, attraverso la quale viene valutata la loro compatibilità con il paesaggio.

«Valutiamo positivamente l’esito di questi giudizi che hanno riguardato gli atti adottati dal Parco dei Colli. Anche per il Comune di Bergamo la necessità di salvaguardare la tutela paesaggistica è coerente ai contenuti e ai principi espressi nel nuovo PGT e dalla scelta che ha portato a conferire non a caso, sotto lo stesso Ente di tutela, ben 3,3 milioni di mq del nostro territorio cittadino», dichiara l’assessore all’Urbanistica Francesco Valesini.

Per il Parco dei Colli, l’esito dei giudizi consolida il percorso condiviso con il Comune di Bergamo per la salvaguardia della cintura verde a sud della città, anche nella prospettiva della possibile inclusione di queste aree nel perimetro del Parco, per il cui ampliamento è stato recentemente avviato l’iter legislativo.