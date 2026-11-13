Gromlongo, al via i lavori per ampliare il cimitero: in arrivo 40 nuovi loculi

Lo scorso lunedì 2 novembre sono iniziati i lavori per l’ampliamento del cimitero di Gromlongo, frazione del comune di Palazzago. Il progetto prevede la demolizione della vecchia camera mortuaria per lasciar spazio a 40 nuovi loculi. L’importo totale dell’intervento ammonta a 170 mila euro, in parte sostenuto da un contributo a fondo perduto di Regione Lombardia.

“È un intervento a cui stiamo pensando da un po' di tempo, da almeno tre anni - spiega il sindaco, Andrea Bolognini - L’opera, che nasce dalla necessità di far fronte al progressivo esaurimento dei loculi disponibili nel cimitero della frazione, ha finalmente ricevuto i fondi necessari per la realizzazione e può ora essere concretizzata.

I lavori sono iniziati quasi due settimane fa con la demolizione della vecchia camera mortuaria - non più funzionale alle esigenze attuali - e la successiva creazione del nuovo basamento. Prossimamente si passerà alla posatura dei nuovi loculi e alla costruzione del muro di cinta intorno a questi ultimi. “Contiamo di portare a termine i lavori in un mese e mezzo, salvo ritardi dovuti alle condizioni atmosferiche non favorevoli” aggiunge il primo cittadino.

L’investimento complessivo per la realizzazione dell’ampliamento del cimitero è pari a 170 mila euro. Una buona fetta dei finanziamenti - 100 mila euro per la precisione - proviene da un contributo a fondo perduto di Regione Lombardia, che è stato possibile ottenere grazie a una stretta intesa tra l'amministrazione locale e i livelli regionali, in particolare modo per via all’impegno dei consiglieri regionali Ivan Rota e Giovanni Malanchini.

La quota restante di 70 mila euro arriva invece dal Comune di Palazzago, che ha impiegato le risorse derivanti dall'avanzo di bilancio. “L'avanzo di bilancio si può usare solo per questo tipo di opere e non per le spese correnti - ci tiene a precisare il primo cittadino - Attendevamo un aiuto esterno proprio per questo: il contributo regionale è stato fondamentale, consentendoci di coprire la differenza con l'avanzo, approvare il progetto esecutivo e far partire subito i lavori”.

Il cimitero resta aperto e agibile in questo periodo in cui si svolgeranno i lavori. Conclude il sindaco: “L'area di cantiere è transennata per sicurezza, ma il lavoro si sviluppa in un angolo all'esterno del perimetro attuale del cimitero. I cittadini possono continuare a far visita ai propri cari in totale tranquillità”.