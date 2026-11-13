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Tecnologia per bambini e adolescenti: il corso alle ex scuole di Laxolo

Domenica 15 novembre open day del Laboratorio Tecnologico HUB Innovazione Val Brembilla presso le ex scuole di Laxolo.
di Redazione
13 Novembre 2026
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Domenica 15 novembre, dalle 9.30 alle 17.30, open day del Laboratorio Tecnologico HUB Innovazione Val Brembilla presso le ex scuole di Laxolo, uno spazio aperto a ragazzi, aziende e appassionati di tecnologia.

"È una iniziativa in cui crediamo molto - spiega il sindaco Marcello Carminati - e darà spazio a bambini, adolescenti e adulti, in partnership con le aziende del territorio per la formazione del personale in diversi settori, dal meccanico al meccatronico. Un progetto estremamente innovativo".

Il laboratorio è in partnership con OZ-LAB Markerspace, laboratorio attrezzato con strumenti di prototipazione rapida, di elettronica e IoT. L'azienda opera nel campo della stampa 3D, della meccatronica e dei servizi, e propone tutto l'anno laboratori didattici, innovativi e tecnologici. Per info scrivere a info@oz-lab-markerspace.it o contattare il numero 351.8533488.

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