Tecnologia per bambini e adolescenti: il corso alle ex scuole di Laxolo

Domenica 15 novembre, dalle 9.30 alle 17.30, open day del Laboratorio Tecnologico HUB Innovazione Val Brembilla presso le ex scuole di Laxolo, uno spazio aperto a ragazzi, aziende e appassionati di tecnologia.

"È una iniziativa in cui crediamo molto - spiega il sindaco Marcello Carminati - e darà spazio a bambini, adolescenti e adulti, in partnership con le aziende del territorio per la formazione del personale in diversi settori, dal meccanico al meccatronico. Un progetto estremamente innovativo".

Il laboratorio è in partnership con OZ-LAB Markerspace, laboratorio attrezzato con strumenti di prototipazione rapida, di elettronica e IoT. L'azienda opera nel campo della stampa 3D, della meccatronica e dei servizi, e propone tutto l'anno laboratori didattici, innovativi e tecnologici. Per info scrivere a info@oz-lab-markerspace.it o contattare il numero 351.8533488.