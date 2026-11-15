Cuoco, ingegnere e idraulico: 128 offerte di lavoro in provincia di Bergamo

Se cerchi lavoro, in questo articolo potrai trovare le offerte di lavoro trasmesse ai centri per l'impiego provinciali da enti pubblici e aziende private alla ricerca di personale.
Sono 128 le offerte di lavoro attive nei dieci Centri per l'impiego della provincia di Bergamo. QUA trovate l'elenco sintetico delle offerte, con il relativo link per candidarsi direttamente sul sito della Provincia.
Ricordiamo che è attiva la piattaforma QUA dove è possibile ricercare velocemente gli annunci filtrandoli in base alle proprie esigenze e preferenze, approfondire tutti i dettagli dell'offerta e candidarsi direttamente.
LAVORO ENTI PUBBLICI
TUTTI I CONCORSI E BANDI PUBBLICI ATTIVI IN PROVINCIA DI BERGAMO A QUESTO LINK
AZIENDE PRIVATE
Contattare il Centro per l'impiego per candidarsi ad una offerta di lavoro
Centro Impiego di Zogno - Piazza Belotti 1 - ZOGNO - Tel. 035.387955 Fax 035.387657 e-mail
- 24331 ZOGNO CUCITRICE MACCHINE PIANE
- 24492 ZOGNO AIUTO CUOCO/ CUOCO
- 24625 SERINA OSS
- 24764 SAN PELLEGRINO TERME ADDETTI PULIZIE
- 24717 SAN GIOVANNI BIANCO MANUTENTORE TRASFERTISTA
- 24799 OLMO AL BREMBO CONDUCENTE AUTOCARRO/ AUTOBETONIERA
- 24816 UBIALE CLANEZZO APPRENDISTA ELETTRICISTA
- 24839 ALME’ AGENTE DI VIAGGIO
- 24852 ZOGNO POSATORE INFISSI
Centro Impiego di Albino - e-mail
- 24610 LEFFE IMPIEGATO
- 24760 CAZZANO SANT’ANDREA FALEGNAME
- 24761 CAZZANO SANT’ANDREA OPERAIO SEZIONATORE
- 24762 CAZZANO SANT’ANDREA OPERATORE CNC
- 24775 LEFFE OPERAIO ADDETTO CARTOTECNICA E SERIGRAFIA
- 24784 ALZANO LOMBARDO AUTISTA PATENTE CE
- 24785 ALZANO LOMBARDO SALDATORE
- 24791 ALZANO LOMBARDO PIZZAIOLO ESPERTO
- 24819 GANDINO IMPIEGATO COMMERCIALE
- 24841 CAZZANO SANT’ANDREA PROGRAMMATORE CNC
- 24845 GAZZANIGA OPERAIO RIFACIMENTO TETTI
- 24850 CENE CUCITRICE
- 24857 CAZZANO SANT’ANDREA TECNICO DISEGNATORE
Centro Impiego di Bergamo - Via Pizzo della Presolana, 19 - BERGAMO - Tel. 035.387770 Fax 035.387211 e-mail
- 23759 BERGAMO ASA/ OSS
- 23765 PEDRENGO ELETTRICISTA O APPRENDISTA
- 24546 AZZANO SAN PAOLO MANUTENTORE ELETTROMECCANICO
- 23822 CURNO APPRENDISTA BANCONISTA RISTORAZIONE
- 24808 BERGAMO ELETTRICISTI INSTALLATORI IMPIANTI ANTINCENDIO
- 23815 ORIO AL SERIO ADDETTI CARICO SCARICO PATENTE B
- 23767 CURNO GIUNTISTI FIBRA OTTICA E RAME
- 23802 BERGAMO MANUTENTORI IMPIANTI E AUTOVEICOLI
- 24781 BERGAMO ADD CUCITURA TAPPEZZERIE
- 24037 CURNO AUTISTA / ESCAVATORISTA
- 24075 BERGAMO ESTETISTI
- 24173 DALMINE INSTALLATORI CLIMATIZZATORI JR
- 24484 SERIATE ELETTRICISTA AUTOMAZIONE CANCELLI
- 24655 PEDRENGO APPRENDISTA MANUTENTORE
- 24649 LALLIO PARRUCCHIERA/ E
- 24648 BERGAMO OPERAI EDILI
- 24622 BERGAMO IMPIEGATA/ O AMMINISTRATIVO CONTABILE
- 24714 CURNO INGEGNERI AMBIENTALI O GEOLOGI
- 24701 ORIO AL SERIO OPERATORI PLURISERVIZIO RISTORAZIONE
- 24736 BERGAMO GUARDIA PARTICOLARE GIURATA NOTTURNA
- 23910 BERGAMO CUOCO/ A RISTORANTE
- 24741 CURNO ASSEMBLATORE ELETTRONICO
- 24769 BERGAMO CONTABILE STUDIO PROFESSIONALE
- 24768 BERGAMO OPERAI RIPARATORI DI ELETTRODOMESTICI
- 24790 BERGAMO MECCANICO RIPARATORE AUTO
- 24813 GRASSOBBIO TIROCINANTE MAGAZZINO
- 24829 BERGAMO OPERATORI FISCALI
- 24851 GRASSOBBIO OPERATORI TRAFFICO INTERNAZIONALE
Centro Impiego di Grumello del Monte - Via Roma 93 - GRUMELLO DEL MONTE - Tel. 035.387959 Fax 035.387364 e-mail
- 24552 GRUMELLO DEL MONTE OPERAIO MACCHINE E TORNI X BOTTONI
- 24684 CAPRIOLO (BS) IMPIEGATIZIO CONTABILE AMMINISTRATIVO
- 24695 BOLGARE IDRAULICO
- 24697 BOLGARE TUBISTA
- 24698 BOLGARE MANUTENTORE IMPIANTI IDRAULICI
- 24756 CALCINATE MECCANICO MANUTENTORE D’AUTO
- 24774 GRUMELLO DEL MONTE APPRENDISTA INSTALLATORE MANUTENTORE
- 24789 TELGATE OPERATORE ELETTROEROSIONE
- 24815 CAVERNAGO ELETTRICISTA CIVILE E INDUSTRIALE
- 24827 VILLONGO OPERAIO FALEGNAME
- 24847 VILLONGO CAPO REPARTO SETTORE GOMMA
Centro Impiego di Lovere
- 24669 ENDINE GAIANO TUBISTA
- 24670 ENDINE GAIANO MECCANICO PARTE IDRAULICA
- 24708 VIGOLO ADDETTO ALLO STAMPAGGIO
- 24703 VIGOLO MAGAZZINIERE
- 24702 VIGOLO ADDETTO AL CONTROLLO QUALITÀ
- 24754 PISOGNE AGENTE IMMOBILIARE
- 24767 ARTOGNE MURATORE/ FERRAIOLO
- 24796 LOVERE CUOCO/ A CAPO PARTITA
- 24797 LOVERE ADDETTO/ A AL DELIVERY
- 24836 LOVERE IMPIEGATO/ A CONTABILE
Centro Impiego di Ponte San Pietro - Via Monte Grappa 2 - PONTE SAN PIETRO - Tel. 035.387951 Fax 035.387466 e-mail
- 24491 BONATE SOPRA AUTISTA PAT. C + CQC MERCI
- 24645 CAPRINO BERGAMASCO AUTISTA PAT. C/ E CON CQC
- 24663 PALAZZAGO SERRAMENTISTA ESPERTO
- 24690 MEDOLAGO GEOMETRA DI CANTIERE E UFFICIO
- 24636 ALMENNO SAN BARTOLOMEO IDRAULICO CON ESPERIENZA
- 24730 CALUSCO D’ADDA ASSISTENTE ALLA POLTRONA
- 24742 VILLA D’ADDA FALEGNAME MOBILIERE
- 24744 CALUSCO D’ADDA TIROCINANTE MURATORE
- 24782 BONATE SOPRA ELETTRICISTA IMPIANTI CIVILI
- 24825 CAPRINO BERGAMASCO LUCIDATORE PAVIMENTI
- 24831 MAPELLO CARPENTIERE IN FERRO
- 24840 ALMENNO SAN BARTOLOMEO CONTABILE ESPERTO/ A
- 24856 PRESEZZO STIRATRICE PER STIRO INTERMEDIO
Centro Impiego di Romano di Lombardia - Via Rinaldo Pigola 1 - ROMANO DI LOMBARDIA - Tel. 035.387956 Fax 035.387457 @ mail e-mail
- 24657 TORRE PALLAVICINA CUCITORE A MACCHINA
- 24671 TORRE PALLAVICINA STIRATORE/ TRICE
- 24704 COVO OPERAIO EDILE QUALIFICATO
- 24733 CASTELCOVATI (BS) OPERAIO CARPENTERIA METALLICA
- 24766 MARTINENGO DISEGNATORE /TRICE TECNICO/ A JUNIOR
- 24805 ISSO APPRENDISTA OPERAIA /O TESSILE JUNIOR
- 24832 ROMANO DI LOMBARDIA GEOMETRA JUNIOR
- 24833 PIANENGO CR TORNITORE CNC JUNIOR
- 24835 PIANENGO CR RETTIFICATORE CNC JUNIOR
Centro Impiego di Trescore Balneario - Via Locatelli 85 / 87 - TRESCORE BALNEARIO - Tel. 035.387952 Fax 035.387587 @ mail e-mail
- 24576 COSTA DI MEZZATE IMPIEGATO /A CONTABILE
- 24487 GORLAGO ADDETTO AL MAGAZZINO
- 24503 SAN PAOLO D’ARGON IMPIEGATO TECNICO
- 24504 SAN PAOLO D’ARGON AGENTE DI COMMERCIO
- 24574 CAROBBIO DEGLI ANGELI MAGAZZINIERE ADDETTO ALLE CONSEGNE
- 24575 BERZO SAN FERMO CARPENTIERE IN FERRO
- 24607 SAN PAOLO D’ARGON ADDETTO /A ALLA CONTABILITA’
- 24476 SAN PAOLO D’ARGON CAMERIERE AI PIANI
- 24672 TRESCORE BALNEARIO ADDETTO /A ALLO STAMPAGGIO
- 1OCT268 /8.1 BORGO DI TERZO ADDETTO/ A ALLE PULIZIE
- 24777 CAROBBIO DEGLI ANGELI ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI PISCINE
- 24788 ENTRATICO ADDETTO AL RICEVIMENTO CAMPIONI
Centro Impiego di Treviglio - Via Cavour 4 / 6 - TREVIGLIO - Tel. 035.387954 Fax 035.387832 @ mail e-mail
- 23896 Treviglio PIZZAIOLO
- 23868 Pontirolo Nuovo CUOCO SENIOR/ JUNIOR
- 23970 Fara Gera D’Adda OPERATORE MECCANICO
- 23943 CISERANO IDRAULICO SENIOR
- 23900 sedi varie provinciali AUTISTA AUTOBUS
- 23854 CISERANO ELETTRICISTA
- 24115 CALVENZANO LATTONIERE JUNIOR O SENIOR
- 24141 VERDELLO INFERMIERA/ E PROFESSIONALE
- 24521 PONTIROLO NUOVO MANUTENTORI VEICOLI LEGGERI /PESANTI
- 24452 BOLTIERE AUTISTA SOCCORSO STRADALE
- 24363 VIDALENGO DI CARAVAGGIO CONDUTTORE /ICE DI LINEA DI PRODUZIONE VETRO
- 24630 CARAVAGGIO ADD. VERNICIATURA LEGNO
- 24683 PONTIROLO NUOVO ASSEMBLATORE/ ICE DI CARPENTERIA LEGGERA
- 24712 VERDELLINO TECNICO/ ADD. CONTROLLO QUALITA’ CAVI
- 24707 CARAVAGGIO ADD. AI TORNI CNC
- 24753 TREVIGLIO JUNIOR SOCIAL MEDIA SPECIALIST
- 24810 CARAVAGGIO OPERATORE DI FONDERIA - FINITURA E FORMATURA
- 24828 COLOGNO AL SERIO ADD. INSTALLAZIONE SISTEMI ANTICADUTA
- 24824 TREVIGLIO COORDINATORE/ ICE EQUIPE EDUCATIVA
- 24779 TREVIGLIO IMPIEGATA /O D’ORDINE
- 24770 ARZAGO D’ADDA FALEGNAME JUNIOR /SENIOR
- 24682 RIVOLTA D’ADDA OSS/ ASA
- 24101 TREZZO SULL’ADDA ADD. CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE
- 24679 TREVIGLIO ADD. PRODUZIONE E MAGAZZINO
- 24596 TREVIGLIO PERITO ELETTRONICO
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