Nella tarda serata del 24 novembre 2026, a Osio Sotto, i Carabinieri della Stazione di Brembate hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un 46enne del territorio, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile del porto illegale di armi od oggetti atti ad offendere.

L’intervento è scaturito a seguito di una chiamata di emergenza pervenuta al nue 112, che segnalava concitatamente la presenza di un uomo armato di pistola all’interno della sala d’attesa del pronto soccorso del Policlinico "San Marco" di Zingonia, circostanza che aveva suscitato vivo allarme e apprensione tra i pazienti e il personale sanitario in servizio.

Ricevute le indicazioni dalla Centrale Operativa, i militari della Stazione di Brembate sono confluiti tempestivamente sul posto. Nonostante il soggetto si fosse già allontanato dai locali ospedalieri a bordo della propria autovettura nel tentativo di far perdere le proprie tracce, la prontezza e la tempestività dell'equipaggio hanno consentito di intercettare il veicolo in fuga lungo le vie limitrofe e di fermarlo prima che potesse allontanarsi definitivamente.

La successiva e approfondita perquisizione veicolare ha permesso ai Carabinieri di rinvenire all’interno dell’abitacolo un dispositivo nebulizzatore a forma di pistola caricato con sostanza urticante (cd. “spray al peperoncino”), risultato privo delle caratteristiche tecniche e dei requisiti di conformità prescritti dal Decreto Ministeriale 12 maggio 2011, n. 103.

L'arma è stata contestualmente sottoposta a sequestro penale. Tanto si comunica per la rilevanza pubblica dell’informazione, segnalando che il fascicolo versa nella fase delle indagini preliminari e che nei confronti dell’indagato sussiste la presunzione di non colpevolezza sino all’eventuale condanna definitiva.