Per oltre 100 anni - insieme al marito Alteo Faccani - con le sue giostre Gabriella Slanza ha fatto divertire generazioni di giovani delle valli bergamasche. Ieri, venerdì 28 novembre, la donna, 81 anni, è venuta a mancare nella sua abitazione di Seriate lasciando nel dolore il marito e i sei figli Matteo, Luca, Roberto, Massimo, Claudia e Marianna e 18 nipoti.

Il nome delle giostre Faccani è legato ancora oggi a diversi eventi in Valle Brembana, come la Sacra Spina a San Giovanni Bianco, e a diversi paesi ad esempio Val Brembilla, Zogno, Gandino e Albino. L'attività fu avviata dal nonno Fiorello, passando poi di generazione in generazioni fino ad arrivare appunto ad Alteo e Gabriella.

La camera ardente è allestita nell'abitazione in via Nazionale 85 a Seriate. I funerali di Gabriella Slanza saranno celebrati lunedì 30 novembre, ore 11.00, presso la chiesa parrocchiale di San Zeno a Treviglio, dove si trova la tomba della famiglia Faccani.

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