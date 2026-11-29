Grazie all'ok alla proroga di Regione Lombardia proseguono le ricerche di zinco nelle miniere di Oltre il Colle e Gorno, fino al 2029, e con anche la possibilità di ampliare l'area di perlustrazione.

Lo scorso ottobre il via libera a Vedra Minerals, azienda australiana al lavoro da oltre 15 anni per riaprire le ex miniere, chiuse dal 1982, a cui è stata anche comunicata la possibilità di ampliare le aree di ricerca attraverso l'unificazione di due concessioni, la Cima 1 e la Cima 2.

I lavori di ricerca nei Comuni di Gorno, Oneta e Oltre il Colle erano fermi dal 2024, in seguito a 76 perforazioni non autorizzate, secondo la società australiana eseguite per via di "problemi operativi imprevisti". Poi lo scorso febbraio l'ok dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) alla valutazione di impatto ambientale presentata da Vedra. Ma ora siamo alle fasi conclusive, come confermato dal direttore minerario Marco Milani. Si parla di sei milioni di tonnellate di zinco presenti.

"Il progetto per l’estrazione è ormai alle fasi conclusive - ha spiegato a L'Eco di Bergamo Milani -. Lo presenteremo l’anno prossimo. Il giacimento è ormai definito quindi non è detto che proseguiremo nelle ricerche. Con il permesso prorogato, comunque, i geologi avranno comunque la possibilità, se necessario, di eventuali approfondimenti"

Sul territorio, al netto delle eventuali ricadute economiche, ci sono anche diverse perplessità come evidenzia il sindaco di Gorno, Giampietro Calegari: "Si prevedono circa 70 camion al giorno, andata e ritorno. Non siamo contrari, ma la comunità va salvaguardata".

Anche il sindaco di Oltre il Colle, Ferruccio Ghilardi, chiede che il progetto venga "condiviso con il territorio. Poi sarà il ministero a decidere se far riaprire o meno le miniere"