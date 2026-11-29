Venerdì 4 dicembre, alle 10, nella piazza davanti allo storico edificio scolastico di Valnegra ci sarà la festa per celebrare i 160 anni della Scuola “Francesca Gervasoni”, scherzosamente chiamata "Sorbona d'i Gogìs" unendo il nome dell'importante università parigina al soprannome degli abitanti dell'alta val Brembana. La cerimonia è organizzata dall’Amministrazione comunale di Valnegra e dalla Commissione scolastica del museo. Aprirà la cerimonia l’Inno d’Italia cantato dagli alunni, poi seguiranno i saluti del sindaco Enzo Milesi e dell’attuale dirigente scolastico Giovanni Carlo Vezzoli, una breve lezione di storia dell’ex insegnante Lucia Reguzzi e i ricordi degli ex presidi Giacomo Calvi e Vincenzo Basile.

Durante la mattinata i musicisti Giovanni Pizzitola e Afra Mannucci, insegnanti nella scuola, suoneranno un brano con pianoforte e violoncello. Nell’occasione sarà allestita, al primo piano della scuola, una mostra di fotografie storiche e dei video con le interviste fatte dagli alunni agli ex studenti del collegio. La mattinata si concluderà con un rinfresco.

Un po’ di storia - Il 20 ottobre 1866 nasce ufficialmente l’Opera Pia Gervasoni e, nello stesso anno scolastico 1866/67, viene istituita la scuola elementare, dando inizio a un percorso educativo destinato a svilupparsi nel corso degli anni. Un altro momento significativo si verifica nell’anno scolastico 1875/76, con la nascita del Convitto, che in seguito prenderà il nome di Collegio Gervasoni e successivamente di Collegio San Carlo.

Nel 1892 viene istituita la Scuola Tecnica privata, mentre nel 1893 trova spazio nel Collegio di Valnegra anche il Piccolo Seminario. Queste iniziative testimoniano il progressivo ampliamento dell'offerta formativa e culturale dell'istituto. Il 28 aprile 1914 la scuola è interessata da un incendio nel sottotetto, un episodio significativo nella storia dell'edificio. Nell'anno scolastico 1915/16 Emilio Rodegher (un botanico, naturalista e insegnante italiano, noto soprattutto per i suoi studi approfonditi sulla flora del territorio bergamasco) è presente nella scuola di Valnegra. Nello stesso periodo, nel 1915, le scuole elementari diventano statali, segnando un importante passaggio istituzionale.

Il 1° ottobre 1917 la Scuola Tecnica ottiene il pareggiamento. Successivamente, nell'anno scolastico 1924, la Scuola Tecnica viene trasformata in Scuola di Avviamento Professionale Commerciale, adeguando la propria proposta formativa alle nuove esigenze educative e professionali. Il 10 settembre 1932 Calvi Pizzigoni Clelia, conosciuta come mamma Calvi, diventa insegnante a Valnegra. Poche settimane dopo, il 19 ottobre 1932, la Scuola di Avviamento Professionale ottiene il pareggiamento.

Nel 1940 viene istituita la scuola media privata e, nel 1945, le classi prima, seconda e terza media ottengono il riconoscimento legale. Nel 1949 la Scuola di Avviamento Commerciale diventa statale, mentre nel 1957 viene istituita la scuola media statale autonoma. Un evento particolarmente importante si svolge il 18 agosto 1958, quando il cardinale Angelo Roncalli visita Valnegra, lasciando un ricordo significativo nella storia della comunità.

Nel 1962, con l'introduzione della scuola media unica, si apre una nuova fase per l'organizzazione dell'istruzione. Il 1976 segna la cessazione dell'attività del Collegio, con la conclusione di un'esperienza educativa che aveva caratterizzato per molti decenni la vita di Valnegra e del territorio circostante. Il 15 gennaio 1979 si verifica un altro passaggio fondamentale: l'Opera Pia Gervasoni si estingue e il suo patrimonio viene devoluto al Comune di Valnegra. Infine, il 1° settembre 2000 viene istituito l'Istituto Comprensivo Francesca Gervasoni di Valnegra, che raccoglie e rinnova una lunga tradizione educativa, mantenendo vivo il legame con la figura di Francesca Gervasoni e con la storia delle istituzioni scolastiche del paese. Oggi la scuola ospita tre classi di scuola media e un museo.

"Questa cronologia racconta 160 anni di storia: dalla volontà di Francesca Gervasoni alla nascita delle prime scuole, dallo sviluppo del Collegio fino alla costituzione dell'Istituto Comprensivo. Un percorso che testimonia il ruolo centrale dell'istruzione nella crescita culturale e sociale dei borghi montani dell’alta Valle Brembana" spiega il sindaco di Valnegra, Enzo Milesi.