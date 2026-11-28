Due ori nella propria categoria e un nuovo record italiano: è il bilancio di oggi, sabato 28 novembre, per Letizia Milesi alla prima giornata degli VIII° Campionati Italiani Assoluti in vasca corta FINP, in corso a Lanciano (Abruzzo). La giovane nuotatrice paralimpica classe 2000, originaria di Roncobello, ha vinto il titolo italiano nei 50 Stile Libero S8 e nei 100 Rana SB7, confermandosi protagonista del panorama nazionale dopo le tre medaglie europee lo scorso settembre.

Da sabato 28 a domenica 29 novembre il Lanciano Sport Center, in Via Gabriele D'Annunzio, ospita l'8^ edizione dei Campionati Italiani Assoluti in vasca corta, organizzati dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP) insieme alla struttura sportiva e alla Delegazione regionale FINP Abruzzo.

La competizione si svolge in vasca da 25 metri con 8 corsie e prevede due sessioni di gare, dedicate alle diverse specialità del nuoto, dalle prove di velocità alle distanze più lunghe. L'edizione di quest'anno registra numeri particolarmente significativi: 61 società, 607 prove individuali e 219 atleti.

In vasca, a gareggiare tra i numerosissimi atleti, anche 18 atleti Azzurri. Tra loro, appunto, anche Letizia Milesi in forza all’ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS e tesserata per il Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle (QUA la lista completa della partenza di ciascuna gara).

Nei 50 stile libero (dove è neo campionessa europea in carica), categoria S8, Letizia Milesi ha fermato il cronometro a 31"69 laureandosi campionessa italiana. Stesso spartito nei 100 rana, categoria SB7, dove Milesi ha chiuso con il tempo di 1:27.92 conquistando però anche il record italiano. I risultati completi disponibili su Natatoria.com. Domani, domenica 29 novembre, Letizia Milesi di nuovo in vasca corta con i 50 rana categoria SB7, previsti versi le ore 10.45.