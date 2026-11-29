In attesa dell'entrata in servizio della nuova linea tramviaria T2 Bergamo–Villa d'Almè, prevista per febbraio 2027, è online da qualche giorno il nuovo sito web di TEB Tramvie Elettriche Bergamasche, completamente rinnovato nella grafica, nell'organizzazione dei contenuti e nelle funzionalità, per offrire ai passeggeri un'esperienza di navigazione più semplice, intuitiva e immediata.

Il nuovo portale teb.bergamo.it nasce con l'obiettivo di rendere ancora più accessibili le informazioni e i servizi utili a chi sceglie il tram per i propri spostamenti, attraverso una piattaforma progettata mettendo al centro le esigenze dell'utente e le diverse modalità di consultazione, dal computer allo smartphone.

Il progetto introduce una nuova interfaccia grafica (UI) e un'esperienza di navigazione (UX) ripensata per facilitare l'accesso alle informazioni. Velocità, sicurezza e accessibilità sono tra i principi alla base del nuovo sito, ottimizzato anche per l'utilizzo con assistenti vocali. Il portale è disponibile in italiano e inglese e adotta una modalità di navigazione da smartphone che richiama l'esperienza di un'applicazione nativa, per un utilizzo ancora più coinvolgente e immediato.

Pianificare il viaggio diventa più facile - Tra le principali novità del portale c'è il modulo «Dove vuoi andare», che permette di individuare e visualizzare il percorso desiderato attraverso l'integrazione con Google Maps, facilitando la pianificazione degli spostamenti.

Grande attenzione è stata dedicata alla consultazione degli orari e delle informazioni sulle fermate. Grazie alla geolocalizzazione, l'utente può individuare la fermata più vicina alla propria posizione e consultarne gli orari. Per ciascuna fermata è possibile visualizzare il prossimo passaggio del tram e quelli successivi, mentre un apposito modulo di ricerca consente di individuare le fermate e consultare gli orari in base al giorno di interesse.

Il nuovo sito mette inoltre a disposizione il tracciato interattivo delle linee T1 e T2, attraverso il quale esplorare il percorso tramviario e accedere alle informazioni relative alle singole fermate.

Per rendere ancora più rapida la consultazione, è stata introdotta la funzione «Fermate preferite»: gli utenti possono selezionare le fermate utilizzate più frequentemente e ritrovarle in primo piano direttamente nella homepage oppure sempre disponibili attraverso un apposito pulsante di accesso rapido.

Più informazioni e servizi direttamente dalla fermata

Anche la consultazione delle informazioni di dettaglio è stata migliorata. All'interno della scheda di ciascuna fermata sono disponibili le paline digitali, che consentono di visualizzare in modo più immediato le informazioni sui passaggi dei tram.

La mappa integrata permette inoltre di individuare i principali servizi presenti nelle vicinanze, con particolare riferimento agli interscambi con altri mezzi di trasporto, ai parcheggi e alle biglietterie, per agevolare l'organizzazione degli spostamenti e la scelta delle soluzioni di mobilità più adatte alle proprie esigenze.

Un portale integrato con i servizi del Gruppo ATB

Il nuovo sito TEB è integrato con il portale del Gruppo ATB, di cui TEB fa parte, per offrire agli utenti un accesso coordinato alle informazioni e ai servizi della mobilità. Particolare attenzione è stata dedicata all'integrazione con il sistema di bigliettazione, per facilitare la consultazione delle informazioni relative ai titoli di viaggio e ai servizi disponibili e rendere più semplice l'organizzazione degli spostamenti sulle reti tramviarie e degli autobus.

Il progetto del nuovo portale

Il nuovo sito TEB è stato progettato e sviluppato dalla società XTRA, che ha curato il rinnovamento della piattaforma, dalla progettazione dell'esperienza di navigazione alla realizzazione delle nuove funzionalità e degli strumenti digitali a disposizione degli utenti. Il portale è stato inoltre realizzato secondo le linee guida AGID (Agenzia per l'Italia Digitale), con l'obiettivo di garantire elevati standard di accessibilità, usabilità e qualità dei servizi digitali.

Informazioni T2 disponibili con l'avvio del nuovo servizio

Il nuovo portale è progettato per accompagnare anche l'entrata in esercizio della nuova linea tramviaria T2 Bergamo–Villa d'Almè (attesa per febbraio 2027), integrandone il tracciato nella rappresentazione della rete tramviaria TEB. Gli orari e i dettagli relativi al servizio della linea T2 saranno pubblicati e resi disponibili sul sito in occasione dell'avvio del nuovo servizio tramviario.